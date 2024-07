The Smashing Pumpkins es una banda de rock alternativo originaria de Chicago, formada en 1988. La banda fue fundada por el vocalista y guitarrista Billy Corgan, la bajista D’arcy Wretzky, el guitarrista James Iha y el baterista Jimmy Chamberlin.

A lo largo de los años, han experimentado varios cambios en su alineación, pero Corgan ha permanecido como el miembro constante y líder creativo del grupo. Su música se caracteriza por una mezcla de rock alternativo, grunge, psicodelia y elementos de rock progresivo.

El 12 de noviembre de 2024, The Smashing Pumpkins se presentará en Ecuador, en el Coliseo General Rumiñahui. El grupo traerá una selección de sus canciones más emblemáticas. A continuación, se destacan seis de sus temas más importantes:

1979

Esta canción es uno de los mayores éxitos de la banda, perteneciente al álbum Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995). Es conocida por su nostálgica letra y su distintivo sonido alternativo.

Tonight, Tonight

También del álbum Mellon Collie and the Infinite Sadness, esta canción es famosa por su épica orquestación y su emotivo video musical.

Bullet with Butterfly Wings

Este tema, con su icónica línea “Despite all my rage, I am still just a rat in a cage”, es uno de los más reconocibles de la banda y también pertenece a ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’.

Disarm

Del álbum ‘Siamese Dream’ (1993), Disarm es una balada poderosa que destaca por su uso de cuerdas y su letra introspectiva.

Cherub Rock

También de Siamese Dream, esta canción es un ejemplo perfecto del sonido grunge de la banda y es conocida por su riff de guitarra distintivo.

Today

Otro éxito de ‘Siamese Dream’, Today es una canción que combina melodías pegajosas con letras oscuras, y es uno de los temas más queridos por los fans.

The Smashing Pumpkins, una banda de rock alternativo

The Smashing Pumpkins se formó en Chicago en 1988. Su álbum debut, ‘Gish’ (1991), les ganó una base de seguidores leales, pero fue con su segundo álbum, ‘Siamese Dream’ (1993), que alcanzaron el éxito comercial y de crítica.

La banda continuó su ascenso con el lanzamiento de ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’ (1995), un álbum doble que consolidó su estatus como una de las bandas más importantes de la década de 1990.

A lo largo de los años, The Smashing Pumpkins ha experimentado varios cambios en su alineación, pero Billy Corgan ha permanecido como el líder indiscutible. La banda ha lanzado varios álbumes más, explorando diferentes estilos y sonidos, y sigue siendo una fuerza influyente en la música rock.