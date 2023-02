El tercer episodio de 'The Last of Us' crea controversia

Este capítulo aborda el romance entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett). Foto: captura de pantalla

Carolina Vasco

Ya llegó a las pantallas el tercer episodio de la serie 'The Last of Us', contará con un total de nueve episodios. Ya está disponible en HBO Max en Latinoamérica y Estados Unidos.

En esta ocasión se desliga de la trama central y se enfoca en una conmovedora historia de amor entre dos hombres que atraviesa los años y supera todas las dificultades en medio de un apocalipsis.

'The Last of Us' es una serie de televisión estadounidense postapocalíptica que se estrenó el 15 de enero de este año. La historia se basa en el videojuego que lleva el mismo nombre. Es considerada como la producción televisiva más grande de Canadá.

Este tercer capítulo de la primera temporada contará con un total de nueve episodios. En estos momentos la mirada se encuentra en el tercer capítulo. Al parecer y según la crítica, será uno los mejores episodios. Se trata de una historia de amor entre dos hombres en medio del caos y la violencia.

Críticas sobre la serie

En redes sociales ya se están dando a conocer las primeras impresiones sobre este capítulo. "El episodio 3 de 'The Last of Us' probablemente, pasará a la historia como uno de los mejores episodios de televisión jamás realizados”, comentó Mark Medina, productor de videos, en Twitter.

Este capítulo en particular, ha generado gran expectativa porque la historia gira en torno a Bill (Nick Offerman). Es un hombre que se prepara para el fin del mundo que acoge al cansado viajero Frank (Murray Bartlett).

Tras compartir juntos una cena, se besan. Este hecho marca una relación amorosa entre estos dos personajes. “Uno de los mejores episodios de televisión que he visto, es una obra maestra absoluta”, afirmó un usuario llamado Tony en Twitter.

