Este es el avance del capítulo cuatro de 'The Last of Us'

Fanáticos de la serie 'The Last Of Us' están expectantes ante la idea de otra temporada. Foto: HBO Max

Redacción Elcomercio.com y El Tiempo Colombia (I)

'The Last of Us’ es una de las series del momento; ha logrado acaparar la atención de dos audiencias bastante significativas: los amantes de los videojuegos y los seguidores de las tramas postapocalípticas, en especial las que tienen que ver con una invasión zombi.

Con tres semanas al aire, la serie inspirada en un videojuego se ha convertido en una de las más exitosas. Por ello, HBO Max pretende ganarse los primeros lugares en audiencia con este filme.

La historia sitúa a Joel y a Ellie en mitad de una pandemia, que genera en los seres humanos una mutación que los hace caníbales desenfrenados. El pasado domingo 29 de enero se lanzó al aire el episodio tres.

Durante el capítulo tres se continúa viendo el recorrido que hacen los protagonistas por el país hasta llegar a casa de Bill y Frank, una pareja que hace 16 años atrás Joel y Ellie conocieron.

En medio de la tensión que cada capítulo deja, HBO Max estrenó el 'teaser' o adelanto de lo que se verá en el capítulo cuatro el domingo 5 de febrero de 2023.

Según El Tiempo, de Colombia, la productora de HBO Max convirtió esta historia en una producción audiovisual, "expandiendo aún más la narrativa, pero siendo fiel a la original, y presenta el viaje de Joel y Ellie por Estados Unidos mientras tratan de sobrevivir".

Con apenas 56 segundos, el adelanto deja ver que a Joel dejaron de importarle las personas heridas que encuentra en su camino, por afianzar la relación con Ellie, a quien podría dejar de tratar como una carga para él y su objetivo.

Este es el 'teaser' del capítulo 4 de 'The Last Of Us':

Los productores anunciaron la segunda temporada

Los productores de la serie 'The Last of Us' han confirmado que la producción contará con una segunda temporada, tras obtener un éxito con los primeros capítulos. Así lo indicó Neil Druckmann, productor ejecutivo de la serie.

Esta producción de HBO está basada en el aclamado videojuego exclusivo para PlayStation.

“Me siento humilde, honrado y francamente muy emocionado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas”, agregó Druckmann.

Más noticias relacionadas

Visita nuestros portales: