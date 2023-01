'The Last of Us' anuncia segunda temporada

Nuevos episodios saldrán cada domingo. Foto: Internet

Los productores de la serie 'The Last of Us' han confirmado que la producción contará con una segunda temporada tras obtener un éxito con los primeros capítulos. Así lo indicó Neil Druckmann, productor ejecutivo de la serie.

Esta producción de HBO está basada en el aclamado videojuego exclusivo para PlayStation.

“Me siento humilde, honrado y francamente muy emocionado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas”, agregó Druckmann.

¿A qué hora se emiten los nuevos capítulos?

Los próximos episodios continuarán emitiéndose a las 21:00 cada domingo. Esta primera temporada estará conformada por 9 episodios. A continuación el cronograma de emisión será el siguiente:

Capítulo 1 - When you’re lost in the darkness - 15 de enero

Capítulo 2 - Infected - 22 de enero

Capítulo 3 - Por anunciarse - 29 de enero

Capítulo 4 - Por anunciarse - 5 de febrero

Capítulo 5 - Por anunciarse - 12 de febrero

Capítulo 6 - Por anunciarse -19 de febrero

Capítulo 7 - Por anunciarse -26 de febrero

Capítulo 9 - Por anunciarse - 5 de marzo

Capítulo 9 - Por anunciarse - 12 de marzo

Todo lo que debe saber sobre la serie ‘The Last of Us’

La serie narra los eventos que ocurren veinte años después de que la civilización humana fuera devastada por el virus generado por un hongo, que convierte a las personas en bestias violentas que se comportan como zombies.

Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, de una zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, poco a poco se transformará en un viaje brutal, donde ambos deben atravesar Estados Unidos dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

