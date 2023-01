Conozca a Pedro Pascal, la estrella de ‘The Last of Us’

Pedro Pascal en la serie 'Narcos'. Foto: Netflix

El Tiempo de Colombia

Debido a que los padres del actor Pedro Pascal, Verónca Pascal y José Balmaceda, fueron seguidores del derrocado presidente Salvador Allende, desde muy niño el actor de 'The Last of Us' y su familia dejaron Chile, estableciéndose primero en Dinamarca y luego en Estados Unidos en calidad de exiliados.

En California, donde la familia se asentó, Pascal, cuyo nombre es José Pedro Balmaceda Pascal, fue de niño un deportista consagrado y se dedicó a la natación.

Nacido en Santiago el 2 de abril de 1975, ha participado en series como 'Game of Thrones', 'Narcos' y 'The Mandalorian', entre otros. Ahora hace parte de ‘The Last of Us’, de HBO Max., entre otras.

En teatro, Pascal tiene una amplia experiencia como director y actor.

Desde 1993 vive en Nueva York y en esa ciudad estudió arte dramático en la Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

Usar el apellido de su madre en su nombre artístico se debe a un homenaje que quiso hacerle tras su muerte y también para facilitar la pronunciación de este, para Balmaceda era difícil, según ha contado.

Además, ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBTI. Su hermana Lux se declaró transgénero y Pascal está a su lado en todo momento.

