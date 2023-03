Sebastian Lletget pide perdón a Becky G tras infidelidad

Sebastián Lletget, pidió perdón públicamente a su pareja Becky G. Foto: Instagram: @sebastianlletget

Carolina Vasco

El futbolista estadounidense, Sebastián Lletget, pidió perdón públicamente a su pareja Becky G por haberle sido infiel con una mujer española. Esta disculpa generó mucha controversia en redes sociales debido a la conducta del jugador.

Comunicado en Instagram

Lletget, en su cuenta de Instagram, emitió un comunicado en inglés en el que reconoció haberle sido infiel a Becky G. Allí, asumió su error y aceptó que hizo daño a la persona que más ama. Nombró a Becky G como "el amor de su vida".

Las disculpas

El jugador expresó su arrepentimiento y aseguró que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para reparar el daño causado. También se disculpó con sus fans, amigos y familiares por su comportamiento.

A favor y en contra

En redes sociales muchas personas elogiaron la valentía de Lletget por admitir su error y pedir perdón públicamente. Otros, sin embargo, critican su comportamiento y lo tachan de ejemplo de infidelidad que prevalece en el mundo del fútbol.

Ansiedad

Lletget también reconoció en su extenso comunicado que "detrás de esta abundancia, hay una realidad que he ocultado a todos los que me rodean. He luchado con el trauma personal y la ansiedad aguda agravada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones".

