Acusan al novio de Becky G de serle infiel

El futbolista Sebastián Lletget y la cantante Becky G juntos. Foto: Facebook Becky G

Redacción Elcomercio.com

El futbolista Sebastian Lletget es acusado de serle infiel a la cantante Becky G luego de que una usuaria de Instagram difundiera unas supuestas pruebas del engaño.

La usuaria ja29poo compartió en su cuenta de Instagram varias historias en las que detalla la supuesta infidelidad. En el contenido difundido la acusante mostró capturas de pantalla de mensajes directos con el futbolista, además de audios y videos comprometedores.

Según la información divulgada, el engaño habría ocurrido en febrero de 2023 en una discoteca de Madrid. La mujer involucrada en el supuesto engaño afirmó que tiene pruebas sobre lo sucedido, incluido videos íntimos de Sebastian.

Última foto de la pareja subida por Becky G a Instagram

La cuenta de Instagram difundió unos audios en los que supuestamente el futbolista señala estar arrepentido de lo sucedido.“Entre en pánico y dije no puedo estar haciendo esto, estoy en una relación. Era un momento débil que te mandé un mensaje”, se escucha.

“Sebastián, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas (...) Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando porque no me quedaré callada”, indica el texto de una de las historias de Instagram.

Luego del escándalo mediático, ni la cantante ni el futbolista se pronunciaron.

La estadounidense Becky G y su novio iniciaron su relación en 2016 luego de que la actriz Naomi Scott los presentara. Las populares artistas se conocieron durante la grabación de la película Power Rangers donde se hicieran amigas. En diciembre de 2022 la pareja se comprometió.

Más noticias:

Visita nuestros portales: