Pornhub cambió de dueño y hay expectativa por el futuro de este portal

La empresa ex dueña de Pornhub, Midgeek, tuvo que salir de forma sorpresiva de su propiedad, ya que fueron acusados de divulgar pornografía infantil y tener poco cuidado en la protección de privacidad de sus usuarios. Así se difundió desde el pasado 16 de marzo de 2023.

Por esta razón, Financial Time informó que la recién formada Ethical Capital Partners (ECP) adquirió esta compañía (Midgeek) por una cantidad de dinero no revelada.

Además, esta nueva empresa será la encargada de operar la página pornográfica por medio de un grupo de ejecutivos desconocidos, lo que posiblemente le den un giro de 180 grados a sus políticas.

El comunicado de la empresa ECP menciona que tiene el objetivo de resolver varios problemas legales de Midgeek, la compañía canadiense. En este sentido, se invertirán bastantes aspectos para que sea considerada como líder de la lucha contra el contenido ilegal en línea, incluyendo un papel de liderazgo para poder exterminar esta problemática.

Objetivo que lograrán con la implementación de nuevas herramientas que ayuden a eliminar el contenido ilegal en la web. Una de estas será la verificación de edad afiliada con Midgeek, la cual se ha promovido previamente en estas páginas.

El dueño de estos sitios web para adultos, tiene nombre propio, Rocco Meliambro, un emprendedor ítalo-canadiense, que se conoce en el mundo de los negocios por haber sido en 2015 el mayor minorista de cannabis en Canadá.

Este empresario es el presidente de Ethical Capital Partners “ECP” y que hace poco se convirtió en propietario de Midgeek, pues según él es momento de llevar a otro nivel la industria de entretenimiento para adultos.

