Las capacidades de la inteligencia artificial continúan expandiéndose en el mundo digital. Ahora, si vives en América Latina, podrás aprovechar la IA directamente desde tu cuenta de WhatsApp. Meta, la compañía propietaria de WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram, anunció el martes que su asistente de inteligencia artificial, Meta AI, ya está disponible en varios países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, así como en Camerún.

¿Qué es Meta AI?

Meta AI es el asistente de Meta impulsado por inteligencia artificial. Desde su lanzamiento en abril, Meta lo ha promocionado como “el asistente de IA más inteligente que puedes usar gratis”. Este asistente permite a los usuarios realizar diversas tareas, como crear imágenes y videos, obtener recetas de cocina, recibir consejos de estudio y encontrar destinos turísticos.

Por ejemplo, para crear una imagen, solo necesitas escribir en el chat de Meta AI: “Imagina un astronauta en estilo manga”. La IA generará la imagen según tu descripción. Meta AI, desarrollada con la tecnología Llama 3, es un modelo informático que aprende patrones de datos para crear texto o imágenes nuevos.

Paso a paso para usar Meta AI

Si resides en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México o Perú, ya puedes utilizar Meta AI en WhatsApp. Simplemente debes seleccionar el ícono de Meta AI en tu aplicación de WhatsApp, identificado como un círculo azul, violeta y verde agua, ubicado arriba del símbolo de (+) para iniciar un nuevo chat. Una vez seleccionado, te llevará directamente a un chat donde podrás interactuar con la herramienta de inteligencia artificial.

Al iniciar el chat, verás algunas recomendaciones para comenzar, como preguntar sobre los últimos resultados de fútbol, consejos para hablar en público o información sobre k-pop. Para usar Meta AI, debes aceptar las “condiciones de IA de Meta” haciendo clic en “Continuar” en la ventana que aparece cuando inicias el chat. Es recomendable leer estas condiciones detenidamente antes de aceptar.

¿Cómo desactivar Meta AI?

Actualmente, no existe un proceso manual para desactivar Meta AI una vez aceptadas las condiciones de uso. Por lo tanto, es importante no hacer clic en “Continuar” si no estás seguro de utilizar el servicio o si las condiciones de Meta no te convencen.

Recuerda que el modelo Llama 3 se alimenta de tus datos para mejorar las respuestas, aunque Meta asegura que tus mensajes están cifrados de extremo a extremo y no pueden ser vistos por la compañía.

Meta AI promete aumentar tu inteligencia, aligerar tu carga de trabajo y ayudarte a aprender, crear contenido y conectarte mejor en el mundo digital. Con esta herramienta, Meta busca hacer que cada momento cuente más para sus usuarios en América Latina.