Los 10 términos más buscados en Pornhub y la categoría más vista en Ecuador

El consumo de pornografía se ha vuelto algo habitual en las personas. En 2020, la visualización de porno se disparó en medio de las cuarentenas por el covid-19, pero cada día el número de personas que buscan contenido sexual para su placer sigue creciendo.

Por esta razón, la página de pornografía Pornhub publicó su balance de fin de año en el que revela las tendencias y los términos más buscados por parte de las personas que consumieron porno en su plataforma en este 2021.

Además de analizar lo más buscado a nivel mundial, el balance incluye una revisión de las búsquedas de cada país: palabras y actrices más buscadas.

Como novedades del balance está la noticia de que Colombia entró en el top 20 de los países con más tráfico, es decir, aquellos que “representan el 79 % del tráfico diario de Pornhub”.

Our 2021 "Year in Review" Insights article is here! Take a look at what's been trending, changing and emerging in 2021.



Full Article Here : https://t.co/kKqwfU26WI pic.twitter.com/0zEqi7ZuhM