Anitta es criticada por imponer reglas a sus invitados para festejar sus 30 años

"Si no te gusta, no vengas". Así respondió la cantante Anitta a las personas que la criticaron por formular una lista de curiosas exigencias para sus invitados. Las peticiones fueron publicadas en su cuenta personal del Instagram. Cumplirá 30 años el 30 de marzo.

Primera regla

"No traer +1". Aquello significa que a su fiesta solo ingresarán personas consideradas por la artista brasileña. "No quiero una fiesta rodeada de gente que no conozco. Te he invitado a ti, no a tus amigos. Si no sabes venir solo, quédate en casa".

Segunda regla

Las fotos y videos están totalmente prohibidos. "No hacer fotos ni videos. No he invitado a nadie para publicar contenido en Internet, solo para pasárnoslo bien. Si quieres hacer eso, busca otras fiestas que tendrán lugar a lo largo de este año". Así de estricta se mostró la intérprete de temas como Envolver, Gata, Bellaquita.

Tercera regla

"No molestar a los famosos ni a otras personas atosigándolas al oído sin parar". Para apaciguar los comentarios en su contra, añadió "hay gente criticándome porque pongo las reglas en mi story. No voy a mirar más el teléfono hasta que acabe la fiesta", pero "Si alguien no puede venir solo, que contrate un terapeuta".

Se espera que a su fiesta lleguen personalidades como Lele Pons y Guaynaa. Ambos artistas contrajeron matrimonio a inicios de este marzo de 2023 y Anitta fue una de las invitadas.

Algunos de esos momentos fueron captados y ahora son publicados en su perfil de Instagram. A ambos les deseo mucho amor en su nueva vida.

