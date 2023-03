Rosalía mostró anillo de compromiso con Rauw Alejandro

Rosalía comparte un video de TikTok cantando Beso junto a Raw Alejandro. Foto: instagram @rosalia.vt

Redacción Tendencias (I)

Rosalía sorprendió a sus seguidores al mostrar el anillo de compromiso matrimonial con Rauw Alejandro. Lo hizo a través de un video en vivo en la red social de Instagram.

Al final, la artista apareció con lágrimas. "Ay, dios mío. Y todo el rímel aquí corrido. Te amo".

El emotivo momento llegó después de la presentación de su nueva canción llamada Beso, que forma parte de un nuevo EP conjunto 'R&R'.

Tras el video musical, se proyectó un 'clip' de tres minutos, en el que la pareja intercala imágenes de su relación con besos. Al final, la artista mostró el anillo de diamantes.

El EP tiene dos temas más. Ambos participaron en la creación de las canciones. Es la primera vez que colaboran juntos, a la par de su relación sentimental.

Rosalía con Rauw

Los artistas revelaron que están juntos desde hace cinco años. Sin embargo, fue recién en 2021 cuando oficializaron su relación.

En una entrevista que publicó el diario El Español, Raw Alejandro sostuvo que: "supe que estaba enamorado porque se me volcaba el estómago al verla y me ponía torpe".

También aseguró que junto a Rosalía se dan consejos para mejorar en sus producciones y en su relación ante los aficionados que los siguen.

Además, confesaron sobre su enamoramiento en una entrevista con el youtuber Ibai Llanos. “Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’”, comentó Rosalía.

La artista contó, además, sobre el interés en su pareja. "Fue conocerte y me cambió un poco la situación. Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso", afirmó Rosalía.

Visita nuestros portales: