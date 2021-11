Emily Ratajkowski dice que le sugirieron que ‘se pusiera fea’ para Hollywood

La supermodelo Emily Ratajkowski habló sobre algunas experiencias de su vida personal y profesional con el programa BBC Newsnight.

La joven inglesa, de 30 años, dijo el martes 9 de octubre del 2021 que una de sus aspiraciones fue trabajar en Hollywood. Sin embargo, la recomendación de los representantes artísticos para que pudiera actuar en el cine la dejó desconcertada.

“Los agentes me dijeron: ‘Si quieres que te tomen en serio como actriz, debes dejar de modelar y ponerte fea para estos papeles'” narró la supermodelo, famosa por ser la imagen de renombradas marcas de moda.

