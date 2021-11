Salma Hayek rompe los esquemas de la superheroína

Fernando Criollo. (I)

A sus 55 años, Salma Hayek entró a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para trastocar el imaginario de la superheroína femenina en Hollywood, como una de las protagonistas de ‘Eternals’.

El filme presenta a un nuevo grupo de personajes conocidos como ‘Los eternos’, héroes inmortales que llegaron a la Tierra hace miles de años para proteger a la humanidad de una raza de depredadores alienígenas llamados Desviantes.

La actriz mexicana con más de 30 años de carrera encontró su lugar en el cine de superhéroes con una película que apuesta por la paridad de género, la inclusión y la diversidad.

“Cuando piensas en ello, ya sabes, a tus 50 años, mexicana, bajita, con grandes tetas. No es una superheroína habitual. No soy musculosa, no tengo bótox. Me va bien, pero no siendo un hombre era imposible”, dijo la actriz cuya presencia en ‘Eternals’ trastoca los estereotipos normalizados por la industria cinematográfica de Hollywood en este tipo de películas.

En ese contexto ‘Eternals’ le dio prioridad a un elenco multicultural, pero también hubo cambios en algunos personajes del comic para respetar la paridad de género en el filme. La ruptura de paradigmas llegó también con la introducción del primer superhéroe homosexual y la primera superheroína sorda en el UCM.

Desde que empezó su carrera como actriz a finales de los años 80, Hayek tuvo que ganarse su lugar a pulso de talento, persistencia y luchando contra prejuicios de género, raza y origen.

Hace poco e impulsada por el movimiento Me Too, la actriz reveló que también se sintió como una víctima de Harvey Weinstein, cuando el productor la abordó con comentarios despectivos sobre su apariencia durante el rodaje de ‘Frida’, por la que estuvo nominada al Oscar.

En Eternals, Hayek le da vida a Ajak, una especie de matriarca y líder espiritual de los Eternos que posee el don de la sanación y la única que puede comunicarse con los Celestiales, una especie de arquitectos cósmicos encargados de proteger el universo.

“La manera en la que ella encara esta posición de liderazgo es desde la perspectiva de la maternidad, que la hace muy diferente a otros jefes de otras películas”, dice. El personaje, sin embargo, no es ajeno a las dudas en su fuero interno, lo que le puede llevar a tomar malas decisiones.

“Creo que lo genial del Universo Cinematográfico de Marvel es que tiene superhéroes con muchos defectos humanos. Es un enfoque muy esperanzador para el público porque ven héroes con los que se pueden identificar de muchas maneras”, explica la actriz sobre el enfoque que le dio la directora Chloé Zhao a los personajes de esta película.

Cuando llegó el momento de rodar la película y se convirtió en Ajak, no pudo evitar una sensación de sentimientos encontrados.

“Había estado tratando de actuar muy fiel al personaje y haciéndola muy humana en muchos sentidos. Y cuando me vi con el traje de superhéroe por primera vez, me sentí como si estuviera en Halloween o algo así. Pero también me sentí poderosa y sentí el entusiasmo de mi niña interior. Y al mismo tiempo, el orgullo de poder usar este traje que significa algo importante”, confesó.

Durante la presentación de la película, Hayek no pudo dejar de sentirse conmovida al ver a una madre latina acompañada con sus tres hijas vestidas como Ajak. “Cada vez que se pongan el traje y hablen de ella o vean la película quiero que recuerden una cosa: todo es posible”, dijo la intérprete que a través del personaje que interpreta en ‘Eternals’ se convierte en una nueva mensajera del empoderamiento femenino.

Hayek compartió escena con actores de diferentes edades, experiencias y rincones del mundo con los que desarrolló una relación muy cercana a nivel profesional y personal.

“Creo que el casting de esta película estuvo hecho con mucha inteligencia. Todos son únicos y especiales, cariñosos y generosos. Así que fue fácil para nosotros convertirnos en una familia. Nos hicimos amigos muy rápidamente”.

La actriz tampoco desconoce el mérito de la Chloé Zhao, directora de la película y ganadora del Oscar por ‘Nomadland’.

“Chloé tiene una visión muy específica para la película. Es el elenco más diverso que han tenido hasta ahora. Y ella usa nuestras personalidades y nuestra diversidad de una manera fluida que es unificadora y al mismo tiempo celebratoria de la diversidad”, dijo la actriz sobre una experiencia que marca un punto de inflexión en el mundo de los superhéroes.