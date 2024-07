‘Deadpool 3’ finalmente llega al cine esta semana. La película, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman dirigida por Shawn Levy, se estrena el jueves 25 de julio de 2024.

La cinta marca la entrada oficial del personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). En esta nueva aventura, Deadpool se embarca en un viaje a través del tiempo junto a Wolverine, interpretado por Hugh Jackman.

Juntos deberán enfrentar a un nuevo enemigo y, en el proceso, Deadpool tendrá la oportunidad de formar un equipo con el mutante más famoso de Marvel. Con su característico humor ácido y su violencia sin límites, ‘Deadpool 3’ promete ser una película única y refrescante dentro del UCM.

Los fans del personaje están ansiosos por ver cómo se adapta al mundo de Marvel y qué tipo de caos causará en su camino. A medida que se acerca el estreno de ‘Deadpool 3’ se conocen más detalles de la cinta.

‘Deadpool 3’ necesitó la ayuda de Madonna

En una reciente entrevista, los actores Ryan Reynolds y Hugh Jackman revelaron una interesante anécdota sobre la película. Los actores y el director Shawn Levy tuvieron que ir a ver a Madonna en persona para obtener el permiso de usar su icónica canción Like a Prayer.

La solicitud no fue fácil, dice Infobae, ya que Madonna no suele licenciar su música, y especialmente esta canción en particular. Sin embargo, el equipo perseveró y logró reunirse con la cantante.

Según Levy, la experiencia fue “como conocer a la realeza”. Para su sorpresa, Madonna no solo dio su permiso, sino que también se involucró en la creación de la escena donde se usaría su canción.

“Dio una excelente nota”, dijo Reynolds. “Lo vio y, no estoy bromeando, dijo: ‘Necesitas hacer esto’. Y, maldita sea, si no tenía razón”. Gracias a los consejos de Madonna, el director Shawn Levy regrabó la escena en menos de 48 horas. “Mejoró la secuencia”, afirmó Levy.

Los gatos de Taylor Swift

Esta anécdota se suma a otras de Reynolds. Anteriormente Taylor Swift lo amenazó con una demanda por usar imágenes de sus gatos en la película. Sin embargo, Reynolds aclaró que todo era una broma y que nunca haría nada sin el permiso de Swift.

“Sí, mandé hacer una camiseta. Sí, de [las gatas de Swift] Meredith y Olivia en la camiseta de Wade”, comentó, pero aclaró que todo era parte de una broma y que nunca lo haría sin el permiso de Swift.