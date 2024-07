Cuando en 2006 El diablo viste a la moda llegó a la gran pantalla se convirtió en un éxito inmediato que recaudó más de 300 millones de dólares. Hoy, a los 18 años de ese suceso, los fanáticos podrán averiguar lo que pasó con sus personajes favoritos: ya está en marcha la segunda parte de la comedia que tuvo dos nominaciones al Óscar.

¿Qué se sabe del proyecto hasta el momento? El diablo viste a la moda es una adaptación de la historia fáustica de Lauren Weisberger, inspirada en la época en que la autora trabajaba bajo las órdenes de la editora jefe de Vogue, Anna Wintour. Desde su estreno causó sensación con su historia de tinte feminista y atractivo general.

El libro, que originalmente se llamaba Writer’s Voice (La voz del escritor), fue publicado en abril de 2003, y se mantuvo seis meses en las listas de best sellers de The New York Times. La primera película, en la que también participó Weisberger, sigue a Andy (Hathaway), una joven recién graduada de la universidad que aspira a convertirse en periodista.

En su afán de hacer carrera consigue uno de los trabajos más codiciados en el mundo editorial como asistente de Miranda Priestly (Streep). Andy se sumerge en el mundo de las revistas y la alta costura gracias a Emily Charlton, su compañera (Emily Blunt).

El regreso de ‘El diablo se viste a la moda’

Según publicó el portal especializado The Hollywood Reporter, la encargada de continuar la historia sería la escritora Aline Brosh McKenna, quien también ofició de guionista en el film original. La producción quedó en manos de Wendy Finerman, la mujer que estuvo detrás de la primera entrega, y Disney sería el estudio que desarrollará el film.

En cuanto a la historia, una de las posibilidades más firmes es que la trama siga a Miranda mientras intenta sostener su carrera y su revista en medio del declive de los medios tradicionales.

En ese contexto, Blunt, convertida en una ejecutiva de un conglomerado de marcas de lujo que publicita en Runway, podría ser la llave para destrabar los conflictos de Miranda –aunque habrá que convencerla–, mientras Andy, con todo su conocimiento y un lugar destacado en el mundo del periodismo, se pondría del lado de su exjefa para ayudarla.

Anne Hathaway

En junio de 2021, el elenco se reunió para celebrar los 15 años del estreno del largometraje y juntos debatieron sobre la película y su éxito. Allí, coincidieron en que Nate, el personaje interpretado por Adrian Grenier, era el verdadero villano de la historia.

A fines del 2022, Anne Hathaway habló del film en el programa The View y, si bien dudó sobre la posibilidad de una secuela, se animó a fantasear con el futuro de los personajes. “Creo que esa película fue en una época diferente. Ahora todo se ha vuelto muy digital, y esa película se centraba en el concepto de producir una cosa física”, expresó, aunque luego dio rienda suelta a su imaginación.

“Es tentador pensar que Andy y Emily necesitan llevarle a Miranda su café y ella está en algún lugar de Europa. Luego en el camino recogen a Stanley Tucci en Italia, que está en un restaurante.

Sin embargo, la duda sobre su participación se despejó cuando el portal Indie reveló en X una foto de la productora, Wendy Finerman, trabajando en la película junto a Streep, Hathaway y Stanley Tucci, quien interpretó a Nigel en la primera entrega.