Prime Video trajo de vuelta a la pantalla una de las telenovelas más queridas de todos los tiempos con ‘Betty, la fea 2’ o ‘Betty, la fea: la historia continúa”. La serie cuenta que tras dos años de separación, Betty y Armando enfrentan nuevos retos mientras sus idas se entrelazan con la llegada de nuevos personajes y viejos rencores.

Dos capítulos ya se estrenaron el 19 de julio de 2024, pero aún quedan ocho episodios más para saber qué pasará con esta pareja. La serie ha sido bien recibida por los fans; sin embargo, han notado la ausencia de varios personajes icónicos que formaron parte de la trama original.

Otros proyectos, decesos y más son las razones de estas ausencias. A continuación, te contamos, pero antes de que avances te advertimos sobre posibles spoilers.

Daniel Valencia

El personaje de Daniel Valencia fue interpretado por el actor Luis Mesa. Foto: Screenshot

Daniel Valencia, interpretado por Luis Mesa, fue uno de los antagonistas más recordados de ‘Yo soy Betty, la fea’. En la secuela, se menciona que Daniel murió, lo cual es una de las razones principales de su ausencia. Según la trama, Daniel fue enviado a prisión por lavado de dinero y posteriormente falleció. Esta decisión narrativa permite cerrar el arco de uno de los personajes más conflictivos de la serie original.

Inesita (Dora Cadavid)

Dora Cadavid fue Inesita en Betty, la fea. Foto: Pinterest

Dora Cadavid, quien interpretaba a Inesita, la querida asistente de Hugo Lombardi, no aparece en la secuela debido a su fallecimiento en la vida real en 2019. La actriz dejó un legado imborrable en la televisión colombiana, y su ausencia se siente profundamente en esta nueva entrega.

La producción decidió no reemplazar a la actriz, respetando su memoria y el cariño del público hacia su personaje. En la serie ‘Betty, la fea 2’ de Prime Video, su nieto es el nuevo asistente de Hugo Lombardi.

Según informaron sus familiares, Cadavid sufría de asma desde niña y la enfermedad se había agravado con la edad. Además, había sido fumadora durante 70 años, lo que también afectó su salud pulmonar. En sus últimos años, Cadavid había estado internada en un centro geriátrico debido a su delicado estado de salud.

La mamá de Betty (Adriana Franco)

Julia Solano de Pinzón, la madre de Betty, interpretada por Adriana Franco, no regresa en la secuela. Aunque no se ha dado una explicación oficial sobre su ausencia, se especula que la actriz no pudo participar debido a compromisos personales o profesionales. La dinámica familiar de Betty se ve afectada por esta ausencia, pero la trama se adapta para continuar sin ella. En la serie de Prime Video se sugiere que falleció.

Mamá de Armando (Talú Quintero)

La madre de Armando, interpretada por Talú Quintero, tampoco aparece en la secuela. Aunque no se ha dado una razón específica para su ausencia, se presume que la trama ha decidido enfocarse en otros aspectos de la vida de Armando y Betty, dejando de lado a algunos personajes secundarios.

Catalina Ángel (Celmira Luzardo)

Catalina Ángel, interpretada por Celmira Luzardo, fue una figura clave en la transformación de Betty. La actriz falleció en 2014, lo que explica su ausencia en la secuela. Catalina fue un personaje muy querido, y su ausencia se siente profundamente en esta nueva entrega.

La actriz colombiana falleció el 12 de marzo de 2014 en Bogotá a los 61 años, a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de estómago que le había sido diagnosticado en 2011.

Jenny, la pupuchurra (Martha Isabel Bolaños)

Según Infobae, en una entrevista para el programa Lo sé todo, la actriz explicó que fue informada sobre la decisión de excluir a su personaje del guion: “Mi manager me dijo ‘Marthica, van a hacer la segunda parte de Betty, tu personaje no va’. Yo en ese momento lo acepté al 100%”.

Sofía López (Paula Peña) y Mariana Valdez (María Eugenia Arboleda)

Sofía, interpretada por Paula Peña, y Mariana, encarnada por María Eugenia Arboleda eran otras de las integrantes del “Cuartel de las Feas“. Ambas actrices no aparecen en los tráilers compartidos de la secuela de Betty ni en los dos primeros episodios.

Michel (Patrick Delmas)

El actor que interpretó al personaje de Michel Doinel, el francés, en la telenovela original ‘Yo soy Betty, la fea’, no está presente en la secuela ‘Betty, la fea: la historia continúa’ que se estrenó el 19 de julio. Se desconocen los motivos de su ausencia.

En resumen, ‘Betty, la fea 2’ en Prime Video ha traído de vuelta a muchos personajes queridos, pero también ha tenido que adaptarse a la ausencia de otros. A pesar de eso, la secuela promete mantener el encanto y la esencia que hizo de ‘Yo soy Betty, la fea’ un fenómeno mundial.