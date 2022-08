Elon Musk trabaja en el lanzamiento de una nueva red social

Elon Musk, podría haber un final alternativo tras el fallido intento de compra de Twitter, además del juicio , el magnate, buscaría crear una nueva red social.

Musk señaló en una serie de tweets que al igual que otras personas, como el expresidente Donald Trump, estaría alistando su propia plataforma de redes sociales si el acuerdo de Twitter fracasa.

Aún no se sabe más allá que el dominio que Musk mencionó en el Tweet, pues de acuerdo con Gizmodo, X.com es una dirección que Musk posee, desde el magnate cofundó en 1999 un banco en línea que luego se fusionó con un competidor en 2000.

Have you thought about creating your own social platform? If Twitter deal doesn’t come through