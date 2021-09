Bad Bunny promueve la tercera y última temporada de la serie ‘Narcos: México’

El cantante puertorriqueño Bad Bunny resaltó este lunes 13 de septiembre la promoción de la tercera y última temporada de la serie de Netflix, ‘Narcos: México’, que se estrenará el 5 de noviembre próximo y en la que el trapero participa.

El máximo intérprete del trap latino y uno de los principales artistas urbanos a nivel mundial destacó el anuncio publicitario a través de su cuenta de Twitter.

Junto a los mexicanos Luis Gerardo Méndez, Alberto Guerra y Luisa Rubino, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, serán los nuevos intérpretes de varios personajes en esta última vuelta de ‘Narcos: México’.

Bad Bunny interpretará al personaje de Arturo ‘Kitty’ Páez, un miembro de la pandilla de Ramón Arellano Félix ‘Narco Juniors’, según informó Netflix en noviembre de 2020.

Esta tercera temporada estará ambientada en la década de los 90, cuando se comienza a globalizar el negocio de las drogas.

The third and final season of Narcos: Mexico premieres November 5 pic.twitter.com/nZcwBAjFPw