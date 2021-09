Meghan y el príncipe Harry, abucheados en entrega de premios

Redacción Elcomercio.com

El príncipe Harry, de 37 años, y su esposa, Meghan Markle, de 40 años, fueron abucheados durante los Premios Nacionales de Televisión de Reino Unido.

Los duques de Sussex fueron nominados a dichos premios por la entrevista que le concedieron a Oprah Winfrey, periodista estadounidense, el pasado marzo de 2021, informó este 12 de septiembre del 2021 el medio Infobae.

En el momento en que Trevor McDonald presentó desde el escenario, en el Estadio 02 de Londres, un video que resumía los momentos más destacados de la televisión en 2021, apareció una parte del clip de la entrevista de Meghan y Harry con Oprah.

En marzo del 2021, Enrique y Meghan ofrecieron una entrevista televisada a Oprah Winfrey. Foto: archivo EFE / Harpo Productions

En ese momento, los la pareja recibió una multitud de abucheos por parte del público presente en la gala de premiación.

“En cuando Meghan y Harry aparecieron en pantalla, el público empezó a abuchear ”, comentó uno de los asistentes al evento., señala la información.

Por otro lado, una celebridad que pidió no ser identificada, dijo: “cuando apareció el clip de Meghan, hubo abucheos de la audiencia. Algunos gritaron y se reían. Meghan obviamente no fue demasiado popular esa noche“. No obstante, los abucheos no llegaron a emitirse a través de ITV, la cadena que retransmitía la gala.

Frente a ello, cabe decir que la relación del príncipe de Inglaterra con su familia ha ido empeorando con el tiempo. Y el distanciamiento de Harry no solo fue con sus parientes, sino también con el pueblo británico.

De acuerdo con un sondeo de la compañía de análisis de datos basada en Internet, YouGov, la popularidad de los duques de Sussex en el Reino Unido bajó luego de que la pareja criticara a una institución en la pantalla de televisión.

Sin embargo, en Estados Unidos el efecto fue contrario. Una encuesta de Morning Consult mostró que las declaraciones de Meghan y Harry aumentaron su estima en el país americano, según reportó Infobae.