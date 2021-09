Britney Spears se casará con su entrenador, así fue el anuncio

Agencia EFE

Britney Spears anunció su compromiso matrimonial con Sam Asghari, modelo y entrenador personal, en un vídeo publicado este domingo 13 de septiembre de 2021 en su cuenta de Instagram, según publicó la revista de música americana Billboard.

En el vídeo, la estrella estadounidense aparece presumiendo de su anillo con una sonrisa y besa a su prometido en la mejilla. “¡No me lo puedo creer!” escribe Spears con varios emojis de anillos y un corazón al pie de la publicación.

Asghari también compartió una foto de la pareja besándose mientras la artista muestra su anillo en primer plano. La artista conoció a su pareja hace cinco años mientras grababa su vídeo musical Slumber Party.

Spears anuncia su compromiso menos de un mes después de que su padre, James Spears, abandonara su papel como tutor legal de su hija. Desde 2008, la vida y las finanzas de la cantante eran controladas por su padre.