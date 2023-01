15 razones de Kike Jav: el youtuber que quiere recorrer el mundo con su 'chicha'

Kike Jav, youtuber ecuatoriano, prepara nuevos temas para su segundo CD.

Paola Gavilanes. Coodinadora (I)

Que su 'chicha' suene en todo el mundo; ese es el sueño de Kike Jav. Para cumplirlo, como tantos otros proyectos, trabaja a diario en su estudio; ahí deja volar su imaginación. Desarrolla temas 100% inéditos.

Algunas de esas creaciones vieron la luz el año pasado tras el lanzamiento del disco 'Éxito tras Éxito 2024'. Vendió más de 3 000 copias: cada una en USD 5. Este 2023 va por más.

La acogida de la gente lo motivó a emprender una gira por Estados Unidos y Europa. En varios países fue 'abrazado' por todos sus seguidores. Y es que Kike, antes de cantar, se dio a conocer por su faceta de youtuber.

Por su sentido del humor y sencillez se ganó el cariño de grandes y chicos. Las cifras dan fe de aquello: 1,12 millones de suscriptores en YouTube.

La historia

¿Por qué música popular?

Me encanta. Crecí con esa música. Mi abuelito, que era de Latacunga y trailero, me hacía escuchar los temas de Gerardo Morán. Yo los cantaba en el karaoke. Además, crecí una parroquia llamada La Merced; ahí hay una diablada. Cuando la celebran, la música suena a todo volumen. Así que quieras o no, la terminas escuchando.

¿Cuándo te animaste a cantar?

Cada youtuber tiene un estilo (edición de video). Pero yo necesitaba un show para presentarme en público porque es difícil replicar un video en vivo. Se me ocurrió hacer una parodia con Gerardo Morán. Se llama 'Que más yerno querías'. La hicimos en dos días y la acogida fue increíble. Así empezó todo.

Luego llegó el disco

Así es. Después de la parodia sacamos Taxista enamorado, Los peces en el río. Hice algunas colaboraciones. El año pasado finalmente salió el CD con 12 temas. Varios de esos fueron totalmente inéditos. Ahora trabajo en nuevas canciones. La idea es sacar un disco cada año para seguir con la obra social.

¿Por qué tienes tanto interés en ayudar a la gente?

Mis padres trabajaron muy duro; empezaron desde cero. Nosotros sabemos lo que es ganarse cada cosita. Las ganancias obtenidas de la venta de los discos se utilizaron para construir una casa para una familia de condiciones vulnerables. Quiero hacer algo así cada año. A través de mis redes motivo a otros 'influencers' a hacer lo mismo: ayudar a la gente.

También hiciste obra social durante la pandemia

Entregamos casi 400 kits con el dinero obtenido por la serie 'Los Morales'; participaron mi padre, madre, hermano y mi perrito. Lo hicimos para comunicar cosas sobre la pandemia y para salir del aburrimiento. No pensamos que tendría tanto éxito. Todavía la mantenemos. Cada uno de los integrantes tiene sus seguidores.

¿Cómo es trabajar con la familia?

El 80% de lo que soy es gracias al apoyo de mi familia. Somos un equipo.