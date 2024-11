El reciente triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses ha desencadenado reacciones intensas entre diversas celebridades.

Mientras algunas figuras expresan temor por el rumbo del país, otras celebran el regreso del exmandatario y lo que consideran su impacto positivo en los valores estadounidenses.

Demi Moore, la actriz del momento gracias a la película ‘La sustancia’, señaló que Estados Unidos fue construido por “puritanos, fanáticos religiosos y criminales”, y vinculó esta base histórica con la actual polarización.

Jamie Lee Curtis, por su parte, se mostró preocupada por un retorno a tiempos restrictivos y exhortó a la población a “levantarse y luchar” por el futuro de las mujeres y los niños, advirtiendo contra una supuesta “tiranía”.

Mark Hamill, conocido por su papel en Star Wars, cuestionó la dirección del país: “Dicen que tenemos los líderes que nos merecemos. O eso acaba de ser refutado, o esta no es la América en la que todos pensábamos que vivíamos”.

Billie Eilish fue aún más directa al describir el triunfo de Trump como “una guerra contra las mujeres”. Su postura refleja una preocupación compartida por muchos en la industria del entretenimiento.

El ‘papá’ de ‘It’, el escritor Stephen King, siempre crítico de Trump, usó una metáfora: “Encantador de mirar, delicioso de sostener, pero una vez que lo rompes, entonces se vende”, haciendo un paralelismo entre la fragilidad de la democracia y una pieza decorativa.

El actor John Cusack, por otro lado, calificó la elección de Trump como una señal de “profundo nihilismo”.

No todos los famosos han sido críticos. La exatleta Caitlyn Jenner celebró el resultado. Expresó su “eterna deuda” por el “sacrificio” de Trump en beneficio de un Estados Unidos fuerte.

El rapero 50Cent también se unió a las felicitaciones, aunque admitió no entender la situación por completo.

El luchador ecuatoriano Chito Vera también respaldó el triunfo en redes y junto a una foto con Donald Trump compartió el mensaje de que fue “la decisión correcta”.

The right call I wish I could vote too! @realDonaldTrump 🇺🇸🇪🇨 pic.twitter.com/H6WubSCpgu