Selena Gomez luce delgada otra vez. La estrella asistió edición de los premios SAG Awards 2025 y fue blanco de especulaciones.

Estuvo en el evento junto al elenco de la película ‘Emilia Pérez‘. Lució un vestido azul oscuro ceñido de la marca francesa Celine y su cuello, rostro y escote lucían más finos.

Debido a su nueva figura, los seguidores comenzaron a vincular su pérdida de peso con el medicamento Ozempic, conocido en Hollywood por sus rápidos resultados para adelgazar, dice Infobae.

Ya en enero de 2025, según MSN, se hablaba del tema, cuando Selena Gomez hizo una nueva aparición junto a Benny Blanco durante la gala de los Golden Globes.

Selena Gomez recibió un premio SAG 2025 por su participación en la película ‘Emilia Pérez’.

La explicación de Selena Gomez

Sin embargo, Selena aclaró públicamente la verdadera razón detrás de su cambio físico.

En noviembre de 2024, Selena Gomez se dirigió a sus seguidores mediante un video de TikTok —que posteriormente fue eliminado—, para abordar las especulaciones que la vinculaban con el uso de Ozempic.

“Esto me enferma. Tengo SIBO en mi intestino delgado. A veces se agrava”, explicó la cantante y actriz.

En ese mismo comentario, también añadió: “No me importa no lucir como una figura estilizada. No tengo ese tipo de cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima. Solo soy humana”.

Estas palabras fueron contundentes para disipar los rumores que se alimentaban de su figura delgada, que para muchos parecía ser el resultado de una solución rápida como el Ozempic.

¿Qué es SIBO y cómo afecta a la salud?

El término SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano del Intestino Delgado) se refiere a un aumento anormal de bacterias en el intestino delgado, donde normalmente hay pocas bacterias.

Esta condición puede causar diversos síntomas como distensión abdominal, gases, dolor, alteraciones en el ritmo intestinal, y digestión lenta, entre otros.

Aunque el tratamiento es efectivo, el SIBO es conocido por su tendencia a ser recurrente, lo que significa que los pacientes, como Selena Gomez, pueden experimentar mejoras y recaídas a lo largo del tiempo.

Selena Gomez: ¿Cómo mantiene su salud?

A pesar de las críticas y la presión por cumplir con ciertos estándares de belleza, Gomez ha sido abierta sobre su lucha con problemas de salud, lo que la ha llevado a ser un modelo de autenticidad.

En sus declaraciones, ha insistido en que su salud es lo primero y que las críticas sobre su cuerpo no la afectan, ya que su prioridad es sentirse bien consigo misma.