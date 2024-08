El uso de Ozempic como método para bajar de peso ha ganado popularidad, aunque originalmente fue desarrollado para tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, su uso para este propósito ha generado controversia.

José Guzmán, gastroenterólogo endoscopista especializado en endoscopía bariátrica y en el tratamiento de la obesidad en América Latina, responde algunas dudas sobre el tema.

¿Qué es Ozempic y cuál es su uso principal en el campo de la medicina?

Ozempic es un medicamento cuyo principio activo es la semaglutida. Fue desarrollado principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Su propósito original es ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre en pacientes con esta condición. La semaglutida pertenece a una clase de medicamentos llamados agonistas del receptor GLP-1, que imitan la acción de una hormona natural llamada GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1). Esta hormona ayuda a regular el azúcar en la sangre al aumentar la secreción de insulina y reducir la producción de glucagón, lo que contribuye a un mejor control glucémico.

¿De qué se compone Ozempic y cuándo fue desarrollado?

Ozempic se compone de semaglutida, un análogo del GLP-1. Este medicamento fue aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) en diciembre de 2017 para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Aunque puede parecer relativamente nuevo, se basa en una década de investigación sobre los efectos de los agonistas del receptor GLP-1 en el control de la diabetes.

¿Por qué se cree que Ozempic ayuda en la pérdida de peso?

Aunque Ozempic está indicado exclusivamente para el manejo de la diabetes tipo 2, se ha observado que puede contribuir a la pérdida de peso como un efecto secundario en pacientes diabéticos. Sin embargo, es importante destacar que Ozempic no está aprobado ni debe ser usado para la pérdida de peso en personas sin diabetes.

La pérdida de peso observada en pacientes DIABÉTICOS TIPO 2 se debe a que la semaglutida (ozempic) afecta el metabolismo y el apetito de varias maneras:

Reducción del apetito: Actúa en el cerebro para aumentar la sensación de saciedad y reducir el hambre.

Retraso en el vaciado gástrico: Alentiza el vaciado del estómago, lo que prolonga la sensación de plenitud después de las comidas.

Mejora del control glucémico: Ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede reducir los antojos de alimentos ricos en azúcar.

Riesgos del uso de Ozempic

¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios asociados con el uso de Ozempic?

Como cualquier medicamento, Ozempic puede tener efectos secundarios. Algunos de los más comunes incluyen:

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Dolor abdominal

Estreñimiento

Efectos secundarios más serios, aunque menos comunes, pueden incluir pancreatitis, problemas de la vesícula biliar y reacciones alérgicas graves. Por ello, es crucial que el uso de Ozempic sea supervisado por un médico.

¿Qué médico es el especialista en recetar Ozempic y para qué?

Ozempic debe ser recetado por un médico especialista, como un endocrinólogo o un médico de atención primaria con experiencia en el manejo de la diabetes. Estos profesionales están capacitados para evaluar la necesidad del medicamento y supervisar su uso seguro y efectivo en pacientes con diabetes tipo 2.

¿Es seguro y recomendable el uso de Ozempic para personas que no tienen diabetes pero desean bajar de peso?

No, Ozempic no es seguro ni recomendable para personas que no tienen diabetes y desean bajar de peso. Para la pérdida de peso en personas sin diabetes, la presentación aprobada de semaglutida es Wegovy. Wegovy está específicamente formulado y dosificado para el manejo del sobrepeso y la obesidad. El uso indiscriminado de Ozempic puede llevar a riesgos y efectos secundarios innecesarios, por lo que es fundamental que cualquier tratamiento para la pérdida de peso sea supervisado por un médico especializado. Incluso su uso indiscriminado para pérdida de peso deja a los pacientes con diabetes tipo 2 sin inventario de medicación por lo que se pone en riesgo el tratamiento de su enfermedad.

¿Qué recomendaciones daría a alguien que está considerando usar Ozempic para perder peso?

Recomendaría enfáticamente que no usen Ozempic para perder peso si no tienen diabetes tipo 2. Es crucial consultar con un médico especializado en obesidad o endocrinología para discutir opciones seguras y aprobadas para la pérdida de peso, como Wegovy. También es importante considerar métodos de pérdida de peso saludables, como cambios en la dieta, ejercicio regular y posibles terapias comportamentales.

Contraindicaciones de Ozempic

¿Está contraindicado este medicamento con alguna enfermedad?

Sí, Ozempic está contraindicado en personas sin diabetes y en personas con antecedentes de ciertas condiciones, como: Pancreatitis, ciertos tipos de cáncer (especialmente cáncer de tiroides medular), reacciones alérgicas a la semaglutida o a cualquiera de los ingredientes del medicamento.

¿Cuántas veces se podría recurrir a esta ‘opción’ para bajar de peso?

El uso de Ozempic para la pérdida de peso no es una opción aprobada. Para la pérdida de peso, se debería considerar Wegovy (semaglutida), y su uso debe ser parte de un plan integral supervisado por un médico. No hay un límite específico de veces, pero su uso prolongado debe ser monitoreado regularmente para evaluar su eficacia y posibles efectos secundarios.

Dicen que los médicos no la recomiendan porque Ozempic les quita posibles pacientes candidatos para cirugías gástricas. ¿Cuál es su lectura sobre esta creencia?

La elección de un tratamiento debe basarse en la necesidad y condición específica de cada paciente. Los médicos deben recomendar el tratamiento más adecuado y seguro para el paciente, ya sea una intervención farmacológica o una cirugía bariátrica. Ambos enfoques tienen su lugar y pueden complementarse en el manejo integral de la obesidad. La prioridad siempre debe ser la salud y el bienestar del paciente.

¿No llega a Ecuador el medicamento?

Actualmente, Ozempic no está disponible en Ecuador. La disponibilidad de medicamentos puede variar entre países debido a regulaciones locales y procesos de aprobación. Es recomendable consultar con farmacias locales o profesionales de la salud para obtener información actualizada sobre alternativas disponibles en Ecuador.