En un mundo dominado por la tecnología y las redes sociales, la cantante británica Dua Lipa se acerca a sus seguidores de una manera inesperada. ¿Cuál? A través de los libros.

En febrero de 2022, lanzó su plataforma editorial global, Service95, que incluye un boletín semanal, el pódcast ‘At Your Service’ y el Club del Libro Service95, dice la revista Forbes.

Service95: más que una plataforma musical

Service95 nació como un medio para que Dua Lipa compartiera sus listas y recomendaciones personales. Con el tiempo, se amplió para ofrecer contenido diverso, desde entrevistas exclusivas con autores hasta listas de reproducción que complementan las lecturas seleccionadas.

Esta iniciativa busca fomentar el amor por la lectura y crear un espacio de diálogo cultural entre el artista y su audiencia. La cantante, señala Infobae, comparte sus libros favoritos junto con reseñas personales.

Los libros que recomienda Dua Lipa

Cada mes, Dua Lipa selecciona un libro para su club de lectura. Por ejemplo, en febrero de 2025, la elección fue ‘The Bee Sting’ del escritor Paul Murray.

La novela destaca por su construcción de tensión y profundidad emocional. Además, ha recomendado obras como ‘Drive Your Plow Over the Bones of the Dead’ de Olga Tokarczuk y ‘On Earth We’re Briefly Gorgeous’ de Ocean Vuong.

Cada elección, permite notar que la estrella tiene interés por una variedad de géneros y autores. Dice Infobae que Dua Lipa ha recomendado novelas de ficción histórica como ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez.

También ha incluido ‘Medio sol amarillo’ de Chimamanda Ngozi Adichie, que retrata la guerra de Biafra en Nigeria entre conflictos étnicos y apasionadas historias de amor.