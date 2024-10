Durante décadas, las fiestas de P. Diddy fueron sinónimo de lujo, excesos y misterio.

Desde la icónica Fiesta Blanca en los Hamptons hasta celebraciones de cumpleaños exuberantes, las estrellas de Hollywood acudían en masa para ser parte de estas reuniones exclusivas.

Sin embargo, tras las recientes acusaciones legales contra el rapero, las especulaciones sobre lo que realmente sucedía detrás de las puertas cerradas se han intensificado.

Khloé Kardashian: “La mitad de las personas estaban desnudas”

Según un artículo de Us Weekley, en un episodio de Keeping Up With the Kardashians de 2014, Khloé Kardashian recordó haber asistido a una de las fiestas de P. Diddy en Las Vegas. “En esta fiesta, creo que la mitad de las personas estaban desnudas”, comentó la estrella de televisión.

Las fiestas de P. Diddy siempre fueron conocidas por romper los límites, y la confesión de Kardashian no hizo más que avivar los rumores sobre el ambiente desinhibido que predominaba.

Ashton Kutcher: “Tengo mucho que no puedo contar”

El actor Ashton Kutcher, durante una aparición en el programa Hot Ones en 2019, también fue cuestionado sobre las famosas reuniones de Diddy. Su respuesta fue enigmática: “Tengo mucho que no puedo contar”, dijo entre risas.

“Ese tampoco lo puedo contar”, añadió, creando aún más misterio sobre lo que ocurría en estos eventos hasta altas horas de la madrugada, recoge Us Weekley.

Usher: “¡De ninguna manera!”

Usher, quien vivió con Diddy durante un año cuando era adolescente en los 90, no dudó en alejarse de estas fiestas en una entrevista con Howard Stern en 2016. Al ser preguntado si dejaría que sus hijos asistieran a una de las fiestas de Diddy, Usher fue contundente: “¡De ninguna manera!”.

Aunque Usher no dio detalles explícitos, su respuesta dejó entrever que estas fiestas no eran un lugar adecuado para los más jóvenes.

50 Cent: “Una energía incómoda”

El eterno rival de Diddy, el rapero 50 Cent, también se distanció de estas reuniones. “He sido muy explícito sobre no ir a las fiestas de Puffy y hacer cosas como esa”, declaró en una entrevista en julio, asegurando que había una “energía incómoda” en torno al ambiente de las fiestas de Diddy.

Ray J: “Nunca vi nada de lo que se habla”

Por otro lado, el amigo cercano de Diddy, Ray J, ha defendido al rapero, afirmando que jamás fue testigo de los excesos que se rumorean.

“Nunca estuve en las habitaciones de las que la gente habla, y nunca supe que existían”, dijo el 21 de septiembre, desestimando las acusaciones que han salido a la luz recientemente.

Lo que pasaba después de las 5 a.m.

A pesar de las negaciones de algunas estrellas, fuentes cercanas aseguran que lo verdaderamente impactante sucedía al amanecer. “Lo que sucedió antes de las 2 a.m. palidece en comparación con lo que ocurrió a las 5 a.m.”, señaló una fuente a Us Weekly, sugiriendo que las celebridades sabían cuándo retirarse antes de que comenzaran los comportamientos más extremos.