Cuatro años después del lanzamiento de Yummy (2020), la canción de Justin Bieber sigue dando de qué hablar. Tras el arresto de Sean ‘Diddy’ Combs, se reavivó la polémica sobre la letra de la canción y el video.

Los internautas señalan que el joven cantante hace una denuncia en la canción sobre las fiestas privadas del rapero, donde Bieber presuntamente sufrió abusos.

Dicen que, tanto la promoción del video en Instagram como el clip, contienen las señales.

Las supuestas señales de abuso en Yummy

Cuando Bieber lanzó Yummy colgó en su perfil de Instagram una imagen con fotos de bebés y el hashtag #Yummy, que español quiere decir “delicioso”, según Univisión. Sin embargo, el video y la canción no hablan de nada que tenga que ver con infancia ni nada similar, entonces por qué lo hizo de esa manera.

El video de Yummy supuestamente representa una de las white parties de ‘Diddy’ Combs. ¿Por qué? Porque muestra una fiesta con invitados de élite, y Bieber aparece en un restaurante rodeado de ellos.

Además, los asistentes en ‘Yummy’ participan en un festín desmedido, comiendo de manera exagerada y sin mostrar signos de saciarse. Después de que los adultos comen en exceso, Bieber queda solo, abandonado, dando la impresión de sentirse indefenso en medio de la fiesta.

Al final, se descubre que bajo la comida en los platos hay una foto de Justin Bieber de niño con la palabra ‘Yummy’, que significa ‘delicioso’. También hay fans de Justin Bieber que aseguran que el conjunto rosa que usa en el vídeo de Yummy evoca las botellas de aceites de bebé que encontraron en la mansión de P. Diddy.

Según un artículo de Univisión, durante el rodaje del video de ‘Yummy’, Justin Bieber lloró entre escenas. Los seguidores de la estrella creen que el lanzamiento de esta canción fue doloroso para él, ya que podría haber revivido los abusos que supuestamente sufrió en las fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs.

Los videos de Justin Bieber con P. Diddy

Los usuarios de redes especulan que el abuso de P. Diddy hacia Justin comenzó a partir de un video titulado ‘48HRS con Diddy‘. El material fue publicado el 9 de noviembre de 2009 y muestra a un Justin Bieber de 15 años pasando tiempo en la casa del rapero P. Diddy de 40 años.

Durante el clip, le regala un auto a Bieber y menciona las travesuras que planean hacer. P. Diddy bromea diciendo que, aunque no tiene la tutela legal de Justin, pasarán las próximas 48 horas juntos y “se descontrolarán”, señala el medio Tikitakas.

El video culmina con Justin sugiriendo que deberían buscar chicas, a lo que P. Diddy responde aprobando la idea antes de que ambos salgan de escena. Una cuenta de Twitter, que tiene detrás un blog, afirma que todo fue solo un sketch y que Justin no se quedó con Diddy ese día.

Los posts de la cuenta incluyen fotos que muestran a Justin en un evento de Levi’s, en un programa de radio en vivo de 6 a 8 de la noche, y con amigos. Además, durante la grabación en la mansión de Diddy, aseguran, Justin no estaba solo ni sin supervisión.

En el video se ve a su estilista Ryan Good y a su amigo de la infancia Chaz. El video de ’48HRS’ es una referencia a una película del mismo nombre y también sirve como promoción para el álbum de Justin, anunciado al final.

HILO: ¿Qué le pasó a Justin Bieber? La verdad detrás de las conspiraciones sobre Sean "Diddy" Combs 👇 pic.twitter.com/X4u9ZtczEg — Reinas Pop 👑 (@reinas_pop) September 23, 2024

Esta publicación considera que Justin Bieber no fue abusado por Diddy, sino por otras estrellas y desarrolla el tema en un hilo que tiene 22 posteos con texto y fotos. Mientras tanto en el episodio 170 del pódcast de cultura pop Farándula 021 señala que sí.

El programa señala que hay imágenes que ya han sido criticadas, donde “se ve a Justin Bieber rodeado de mujeres desnudas con botellas de alcohol en la mano” y donde le están tocando de forma indebida. “Supuestamente hay videos de Sean Diddy Combs manteniendo relaciones con Justin Bieber”, asegura el medio.

Asímismo dice que en Internet circula un video de cuando Bieber tiene 15 años y Usher se lo encuentra y lo lleva al campamento de P. Diddy, donde entrenan a estrellas emergentes y les enseña todo lo que tiene que ver con administración musical.

En la cinta, según este programa, se ve muy nervioso a Justin y P. Diddy le amedrenta diciéndole, “te estuve marcando, por qué no contestas, o sea, ya te empezó a ir bien, entonces ahora ya no me quieres contestar”.

El medio afirma que hay otros videos de Justin totalmente drogado, en los que aparece mal y que de ahí es de dónde empieza a salir la teoría en la que también fue abuso por P. Diddy y muchos otros personajes que iban a las fiestas del rapero.

Consecuencia de los abusos sufridos, señala el podcast, es la depresión que Justin Bieber tuvo a los 20 años aproximadamente. Argumentan, también otra prueba de lo que Bieber conocía de la industria es la adevertencia que le hizo a la cantante Billie Eilish cuando empezó a ganar notoriedad. Hasta el momento, Bieber no ha dado declaraciones sobre la detención de P. Diddy, más bien se encuentra concentrado en el cuidado de su hijo recién nacido.