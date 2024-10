Sean P. Diddy Combs ha sido una figura central en la industria musical desde los años noventa. Fusionó talento y negocios para convertirse en un ícono del hip-hop.

Fundador de Bad Boy Records, lanzó al estrellato a artistas como Notorious BIG y Faith Evans. Así consolidó su reputación como un innovador en el género.

Más noticias

Su habilidad para mezclar música, moda y cultura popular le ha valido una base de seguidores leales y admiradores en todo el mundo. Sin embargo, su reciente arresto y las 120 demandas que tiene en su contra han sacudido los cimientos de su carrera, poniendo en tela de juicio lo que ha hecho.

Primeros pasos en la producción musical

En 1985, Puff Daddy recibió su primer trabajo como productor ejecutivo, supervisando la dirección musical del álbum Father’s Day de Father MC. En 1986, dejó Uptown Records y más tarde fundó Bad Boy Entertainment, que se convirtió en un sello exitoso. Su álbum debut, Puffy Is Bad Boy, fue lanzado en 1992, pero fue su producción No Way Out en 1997 la que lo consolidó como uno de los mejores del año.

Su incursión en la moda

Sean Combs tiene una marca de ropa masculina, Sean John. La firma se expandió en Europa.

La colección incluye una línea sport dirigida a hombres jóvenes urbanos, así como trajes para ocasiones más elegantes.

Además, las prendas se dividen en tres líneas inspiradas en los estilos de los rockeros de los años 50, los mods de los 60 y los B-Boys de los 80, señala el blog El Estilo del Buen Vestir.

Las parejas de P. Diddy

Según el sitio Tikitakas ha tenido seis relaciones amorosas. Entre sus romances más conocidos se encuentran Jennifer Lopez (1999 a 2001), Kim Porter, quien tuvo una relación intermitente con él desde 1994 hasta 2007 y con quien tuvo tres hijos.

Más del tema

Una de sus relaciones menos conocidas es con Dana Tran, con quien tuvo a su hija Love en 2022. Aunque no hay confirmación de este vínculo. El portal Busca Biografías también señala a la actriz Cameron Diaz entre sus conquistas.

Los hijos de P. Diddy

Su primer hijo, Justin Combs, tiene 30 años. Con su expareja Kimberly Porter, adoptó a Quincy Brown, de 33 años. Juntos, tuvieron a Christian Combs que cumplirá 26 años este 2024 y a las gemelas D’Lila Star y Jessie James (17 años). También es padre de Chance Combs, de 17 años. Su hija más pequeña, Love Sean Combs, de 2 años.

Colaboraciones con estrellas del hip-hop

Ha trabajado con artistas de renombre como Notorious B.I.G., Jay-Z, Mariah Carey, Beyoncé y Britney Spears, lo que lo ha posicionado como uno de los productores más grandes de la música.

Su faceta de filántropo

Entre sus contribuciones más destacadas se incluye una donación de 2 millones de dólares durante el Maratón de Nueva York. Además, salvó al Harlem Boys and Girls Club en 2011 y donó 1 millón de dólares a la Universidad de Howard en 2016.

También apoyó a Puerto Rico con 100 000 dólares tras el devastador huracán María en 2017. Donó un millón de dólares a la Universidad de Howard y a Jackson State University​.