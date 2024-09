Sean “Diddy” Combs mejor conocido como P. Diddy, está decidido a testificar en su juicio, según declaró su abogado, Marc Agnifilo, en un tráiler del nuevo documental de TMZ titulado The Downfall of Diddy: The Indictment.

El abogado aseguró que Diddy está “ansioso” por contar cada detalle de su historia, especialmente tras la publicación de imágenes de vigilancia en las que se le ve agrediendo a su exnovia Cassie Ventura en 2016.

“Está ansioso de contar su historia. No creo que pueda impedirle subir al estrado”, dijo Agnifilo en el avance del documental. “Es una historia humana, de amor, de dolor y desamor”, añadió, destacando que Combs tiene su propia versión de los hechos que aún no ha sido contada completamente.

Acusaciones graves y un juicio

Diddy enfrenta múltiples acusaciones de violencia física y sexual, incluida una demanda presentada por Cassie Ventura en 2023, en la que lo acusaba de tráfico, violación y agresión durante su relación.

Aunque la demanda se resolvió fuera de los tribunales, otras reclamaciones han seguido surgiendo en contra del rapero.

El 16 de septiembre de 2024, Combs fue arrestado bajo cargos de tráfico sexual, asociación ilícita y explotación de mujeres. Según la acusación federal, organizaba fiestas conocidas como freak offs, donde presuntamente drogaba a mujeres para participar en actos sexuales.

Agnifilo ha insistido en que su cliente es inocente y ha cooperado completamente con las autoridades. El abogado también subrayó que Combs está preparado para enfrentar las acusaciones y defenderse públicamente. Según el Independent, la próxima audiencia de Combs está prevista para el 9 de octubre de 2024.