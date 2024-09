La esperada segunda temporada de ‘The Last of Us’ llegará en 2025, y HBO lanzó un impactante tráiler. El adelanto promete mantener la emoción y el drama que cautivaron al público en la primera entrega.

La serie, basada en los videojuegos de Naughty Dog, continuará la historia de Joel y Ellie, sumergiéndose en los eventos del segundo videojuego de la franquicia.

Más noticias

El tráiler, de más de dos minutos, está marcado por un tono melancólico y trágico. En él, se retoman las consecuencias de las acciones de Joel (Pedro Pascal).

La trama de la segunda temporada de ‘The Last of Us’

Advertimos spoiler a continuación si no has visto la serie. El protagonista, al final de la primera temporada, tomó una decisión devastadora al impedir que Ellie (Bella Ramsey) fuera estudiada para encontrar una cura contra el cordyceps.

Joel ocultó la verdad, pero el pasado no ha quedado enterrado. Los fantasmas de sus actos volverán para atormentarlo en la nueva temporada.

Uno de los momentos más impactantes del tráiler es la presentación del personaje de Abby (Kaitlyn Dever), quien jugará un papel crucial en la trama.

Nuevos personajes

Además, los fanáticos podrán ver a nuevos personajes como Dina (Isabela Merced), interés amoroso de Ellie, y al líder Isaac Dixon, interpretado por Jeffrey Wright.

La segunda temporada se aferrará a la temática de supervivencia, pero también profundizará en los conflictos humanos que Joel y Ellie enfrentan mientras buscan un futuro mejor.

Los fans deberán esperar hasta los primeros meses de 2025 para ver cómo se desarrolla esta emocionante continuación.

Mira el tráiler de ‘The Last Of Us’