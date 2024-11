La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 de EE.UU. ha reavivado las preocupaciones sobre la permanencia del príncipe Harry y Meghan Markle en territorio norteamericano.

Desde su llegada al país, la pareja ha disfrutado de una vida relativamente tranquila, pero el retorno de Trump a la Casa Blanca podría cambiar esta situación. A lo largo de los años, el expresidente ha tenido una postura crítica hacia ellos, especialmente hacia Meghan Markle, a quien ha calificado como “desagradable”, de acuerdo con la web Quién.

Príncipe Harry y Meghan Markle en tensión con Donald Trump

Desde que Meghan Markle se pronunció en contra de Trump durante su campaña presidencial en 2016, la relación entre ambos se ha visto comprometida.

En varias ocasiones, Trump ha expresado su desdén por la pareja. En 2020, cuando Harry y Meghan renunciaron a sus roles dentro de la Familia Real británica, la pareja instó a votar “contra el odio”, lo que provocó una rápida respuesta de Trump: “No soy fan de Meghan. Le deseo suerte a Harry, porque la va a necesitar”, según cita Quién. Además, Trump ha insinuado que si Harry mintió en su solicitud de visa, debería ser deportado.

Posibles repercusiones legales

Uno de los aspectos más preocupantes para Harry y Meghan es el potencial impacto legal que podría tener el regreso de Trump. En su libro ‘Spare’, Harry reveló detalles sobre su consumo de sustancias en el pasado, lo cual podría poner en duda su elegibilidad para mantener su visa estadounidense, según Semana.

La opinión de expertos

A pesar del clima hostil que rodea a la pareja, algunos expertos creen que la elección de Trump no necesariamente afectará su vida en Estados Unidos. Grant Harrold, un ex mayordomo real, comentó que no cree que Harry y Meghan decidan abandonar el país simplemente por motivos políticos. Según él, cualquier cambio en su residencia sería por razones personales, siguiendo con Quién.

Compromisos profesionales en EE.UU.

Harry y Meghan tienen varios compromisos profesionales que requieren su presencia en Estados Unidos. Desde producciones para Netflix hasta iniciativas relacionadas con el bienestar y los derechos de las mujeres, su agenda está llena de proyectos importantes

Estos compromisos podrían ser un factor clave para que permanezcan en el país a pesar del regreso de Trump.

La familia Trump también opina

No solo Donald Trump ha criticado a la pareja. Su hijo Eric Trump también se ha manifestado al respecto, describiendo a Harry y Meghan como “un par de manzanas podridas”. Esta retórica familiar añade una capa adicional de tensión para los Sussex en su vida estadounidense, según Periódico Cubano.