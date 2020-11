Cuatro restaurantes ecuatorianos son reconocidos por The World’s 50 Best

Los restaurantes ecuatorianos El Salnés, DosSucres, Anker y Muyu Galápagos son parte de la selección El Espíritu de América Latina realizada por The World´s 50 Best Restaurants. Establecimientos de 17 países, desde México a la Patagonia, fueron incluidos.

‘El Espíritu de América Latina’ es “una colección sin ranking de restaurantes héroes locales que encarnan el espíritu culinario de América Latina. Cada uno de ellos ha tenido un impacto positivo en sus comunidades, culturas o cocinas, ya sea durante la reciente crisis o durante un período más largo”, comunicó la organización en página de Facebook.



Como celebración, el viernes 27 de noviembre del 2020 se realizará una cena a cuatro manos en el restaurante Anker, a cargo de los chefs Mauricio Acuña, de El Salnés, y Daniel Maldonado, de Anker. La asistencia es bajo reserva.



The World´s 50 Best Restaurants es un famoso ranking de los mejores restaurantes del mundo creado anualmente por una compañía de medios británica. En esta ocasión, debido a la pandemia, la organización quiso reconocer el impacto positivo de la gastronomía antes de dar a conocer la clasificación de la región.



La presentación de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina 2020 será el 3 de diciembre, a las 16:00, en una ceremonia virtual a través del canal de YouTube de 50 Best Restaurants TV.



El Salnés Gastro-Picantería, Quito



Es una picantería tradicional convertida en un elegante espacio para cenar, dirigida por el chef Mauricio Acuña. El menú se basa en productos estacionales y rescate de tradiciones locales. El cerdo negro ibérico y el chocolate fino de aroma son sus productos insignia.



El restaurante tiene varias iniciativas comunitarias, entre ellas, la entrega de la beca Único. Este programa busca que los jóvenes agricultores descubran la riqueza del campo a través de innovación y desarrollo.



Uno de ellos es el proyecto para la recuperación del cerdo negro ibérico en Imbabura y el desarrollo de productos gourmet a partir de su carne. Estos y otros productos gourmet de la Costa, Sierra y Amazonía se venden en la tienda Cooperativa Artesanos del sabor, ubicada junto a El Salnés.



“Ya estamos en el mapa gastronómico de Latinoamérica. Es el comienzo de algo grande para el país. Espero que toda esta anormalidad cambie para que podamos crecer”, opina Acuña.



Dos Sucres, Cuenca



Liderado por el chef Daniel Contreras, Dos Sucres sirve comida ecuatoriana simple y reconfortante. El menú se basa en los productos de temporada y de producción local. Ahora, el restaurante hace solo servicios de catering mientras se readecúa el local. La reapertura será en diciembre.



Dos Sucres se abastece de asociaciones de agroproductores, entre esas, Yanucay. Desde hace cinco años, los clientes del restaurante tienen acceso a esos productos gracias a la implementación de un mercadito afuera del restaurante.



“En la pandemia, un martes cerraron todo. Ellos ya estaban con todo montado. Así que desde ese día empezamos a hacer canastas. Llegamos a entregar 70 canastas cada semana. Eso generó USD 9000 de ingreso en los dos primeros meses de la cuarentena”, cuenta Contreras.



El sistema de canastas continúa en funcionamiento. La iniciativa se reforzó gracias a que otros dos negocios de comida se unieron: La Chichería y Sinfonía Café. Ahora se levantan los mercaditos dos días a la semana, en Dos Sucres y en La Chichería.



Anker by Urko, Quito



Anker es una propuesta de los creadores de Urko, el restaurante quiteño que figuró en la lista 50 Best Discovery 2019, el único ecuatoriano hasta la fecha. Anker se abrió en Galápagos en 2017, pero se mudó a Quito en la pandemia.



El chef Daniel Maldonado dirige esta cocina, caracterizada por comida simple y casual, con platos como ceviches y ensaladas. Los pilares de este establecimiento son la comunidad, la sustentabilidad y los productores locales. Además, uno de los objetivos de Anker es dejar de producir desperdicios.







Durante estos meses de crisis, en Anker han buscado formas de mantenerse en pie y de apoyar a los negocios vecinos. “Hacemos colaboraciones con la gente del barrio (La Floresta), invitamos a emprendimientos a cocinar para apoyarles con visibilidad”, cuenta Maldonado.



El chef también está iniciando un proyecto de economía circular. El objetivo es aprovechar los productos que no se venden en las frutería y pequeños mercados del barrio para crear subproductos como vinagres y conservas.



Muyu Galápagos, San Cristóbal



Este restaurante arrancó como un proyecto educativo para los jóvenes de escasos recursos de las islas Galápagos. Muyu abarca un restaurante, una huerta y un proyecto de pesca del mar a la mesa que beneficia a más de 200 familias.



La sustentabilidad es uno de los valores máximos de Muyu, por lo tanto, llegar a ser ‘zero-waste’ o desperdicios cero es uno de sus objetivos.



El restaurante está ubicado en Playa de Oro, San Cristóbal. Los platos son creativos y coloridos. Se componen de vegetales, frutas y hierbas forrajeras de cultivo orgánico.



Galápagos depende del turismo para sobrevivir económicamente, así que la pandemia ha tenido un gran impacto. Para mantener las puertas de Muyu abiertas hasta que se normalice el flujo de turistas, se lanzó una campaña de recaudación de fondos