Película ecuatoriana premiada en Guadalajara

La película Ciudad a tus espaldas fue premiada en la categoría socioambiental. Foto: Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Kevin Puga S.

La película ecuatoriana Ciudad a la espalda fue premiada como el mejor filme socioambiental en la edición 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México.

El documental cuenta la historia de vida de María Taco e Isabel Tipán, mujeres de 50 años que reciclan por las calles de Quito buscando mejorar su vida y la de sus familias.

La directora de la cinta, Paola Rodas, recibibió la estatuilla con el agave como símbolo del evento durante una ceremonia desarrollada el 13 de junio de 2023.

Según Rodas, "la película representó al Ecuador en el prestigioso festival internacional y es el reflejo de 10 años de investigación en torno al trabajo de las recicladoras".

Ciudad a la Espalda estuvo en competencia con los largometrajes 'We are the guardians' (Brasil, EEUU), 'Deep rising' (EEUU), y La pecera (Puerto Rico, EEUU, España).

Ganadores durante la ceremonia. Foto: Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

El jurado de la categoría de cine socioambiental estuvo conformado por los actores mexicanos Cristo Fernandez y Martha Reyes; así como por los académicos Andrés Castillo y Cármen Elisa Gómez.



"La película acaba de iniciar su recorrido por festivales y empezar ganando un premio tan específico es un aliciente importantísimo para que se siga creando películas alrededor de una temática tan fundamental para nuestra vida", añadió Rodas durante la premiación.



Por su parte, Lucía Romero, productora del documental dijo que el premio es un reconocimiento a todo el esfuerzo realizado por el equipo de trabajo, pero en especial, al de María e Isabel, las protagonistas.

"Es un reconocimiento a nuestra mirada como cineastas donde las problemáticas de género se cruzan con los temas sociales y del ambiente. Este premio abre muchas puertas para que este trabajo pueda alcanzar a más públicos", comentó.

Foto: Captura de video

Dirección y producción

Paola Rodas fue la directora y guionista del documental.

La guayaquileña es cineasta y antropóloga visual. Su cortometraje Minadores, de 2007 y el corto Galápagos: Prisión de Basalto de 2013 le permitieron sobresalir en el medio.

Como investigadora, explora temas de medio ambiente, etnicidad, género, salud y derechos humanos.

La producción de la película estuvo a cargo de Lucía Romero y la productora Alquimia Audiovisual, en coproducción con Apiorexia Films.

Paola Rodas y Lucía Romero recibiendo el premio. Foto: Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Otros proyectos ecuatorianos que se encuentran en proceso de producción también fueron premiados; entre ellos: el documental Carmela y los caminantes de Esteban Coloma y Luis Herrera y la ficción 'Ñusta' de Christian Rojas.

Más noticias:

Visita nuestros portales: