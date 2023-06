'BLACK MIRROR' regresa  con cinco capítulos 'rompedores'

Redacción Entretenimiento (I)

Después de cuatro años, 'Black Mirror' regresó a la pantalla, causando revuelo entre sus seguidores. La sexta temporada se estrenó el pasado 15 de junio de 2023 en la plataforma de streaming Netflix.

La distopía tecnológica cuenta en sus nuevos cinco capítulos con actores como Aaron Paul, Salma Hayek, Michael Cera, Kate Mara y Himesh Patel.

Sexta temporada

La trama continuará con estos episodios: 'Joan is Awful', 'Loch Henry', 'Beyond the sea', 'Mazey day' y 'Demon 79'. Todos estos carecen de la supervisión del creador y la productora ejecutiva de Charlie Booker y Annabel Jones. Ambos abandonaron la producción en 2019.

Salma Hayek

La actriz habló de su participación en la serie. Aseguró que "es aterrador. Yo prefiero a los seres humanos”, refiriéndose a sobre cómo la inteligencia artificial es ya una realidad con la que coexisten las personas.

En una entrevista concedida a 'Good Morning América' añadió, sobre su participación en la serie que: "Es como una parodia de mí misma… Tengo un buen sentido del humor cuando se trata de mí".

Añadió que: "Quizás no todo lo que se ve en la pantalla es la verdadera Salma, pero me permitió ser la Salma real al hacer una parodia de mí misma".

También dijo que "es un honor, ¿sabes? Pero también te da la libertad para ser audaz con ciertas cosas que nunca harías en la vida real pero que alguna vez se te ocurrieron".

