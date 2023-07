AVE JARAMILLO celebra sus 16 años en el 'Stand up Comedy'

Carolina Vasco (I)

Ave Jaramillo, guionista, comediante y actor, habla con EL COMERCIO sobre sus inicios en el 'Stand up Comedy', la literatura, su programa 'After' -que lo graba desde Guayaquil-, y su vida en la Perla del Pacífico.

Trayectoria

¿Por qué se inclinó por el 'Stand up Comedy'?

No decidí, solamente se fue dando. Me adapté hace 16 años al 'Stand up Comedy'; era todavía un género en Ecuador. Yo estudié literatura, el teatro para era un 'hobbie', pero a la vez fue una pasión escondida.

En algún momento consideré estudiar teatro, sin embargo, la vida me llevó a estudiar literatura, me veía con un futuro académico con enseñanza e investigación. Me incliné por el entretenimiento, ser guionista. Llevé a cabo una obra con Pancho Viñachi. Escribí un guión para 'Stand up Comedy' sin saber cómo se hacía. Cuando nos presentamos no sabíamos mucho cómo era el funcionamiento; se dio con prueba y error.

¿Qué le apasiona del 'Stand up Comedy'

Este estilo de comedia es muy directo, estás frente a la audiencia, tienes elementos teatrales, es muy divertido. Además, el 'Stand up Comedy' me ha permitido viajar. He tenido la oportunidad de conocer varios rincones del Ecuador. Los gringos lo llaman 'on the road', que en español significa en el camino.

He tenido presentaciones en bares, ciudades en casi todas las provincias, me faltan algunas en la Amazonía y Esmeraldas. Es una experiencia increíble vivir esta vida en medio de carreteras, shows, conocer gente, distintas gastronomías, mientras se saca material para las presentaciones.

Entonces ¿este estilo de comedia le abrió varias puertas?

Casi todo lo que he hecho en entretenimiento en 'Stand up Comedy' me trajo otros trabajos. He escrito guiones para televisión, he trabajado detrás de cámara, frente a una cámara. Podría linkear el 90% de mis proyectos al 'Stand up Comedy'.

Programa After

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Estoy enfocado 100% en buscar proyectos en Guayaquil. Este último año y medio me he enfocado menos en el 'Stand up Comedy'. Estoy trabajando en el programa 'After', que se transmite por televisión nacional los jueves, a las 23:15.

¿De qué se trata 'After'?

Es un programa de satira política. Junto a Víctor Arauz recogemos información día a día y transformamos en comedia el programa. Hacemos comentarios, parodias. Se traducen las noticias a un tono humorístico. Se las contextualiza, se explican los antecedentes. Al público le gusta, se ríen. El material sobre los políticos se transforma en comedia. El programa es conducido por el equipo de Rompecabezas. Como presentadores estamos Víctor Arauz y yo.

Radicado en Guayaquil

El programa 'After' se estrenó en abril 2022 y desde ese momento estoy viviendo en Guayaquil. Me gusta mucho esta ciudad. Sobre todo me agrada cambiar, es lindo ver el otro lado de Ecuador, entender a los guayaquileños, vivir en medio del calor. Guayaquil es una ciudad muy comercial, es otra forma de vida.

