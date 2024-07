En el vasto universo de TikTok, donde cada día surgen nuevas estrellas y tendencias, un joven conocido como Hassan Azteca ha capturado la atención de millones.

Este ‘tiktoker’ se ha vuelto viral por una razón que ha generado tanto apoyo como controversia. El joven no quiere trabajar y desea ser mantenido por sus padres.

Reacciones a la sinceridad del ‘tiktoker’

La sinceridad y la actitud despreocupada de Hassan han resonado con muchos jóvenes que se sienten abrumados por las expectativas laborales de la sociedad.

Sin embargo, también ha recibido críticas de aquellos que consideran que su postura es irresponsable y poco realista. En un mundo donde la mayoría de las personas deben trabajar, la idea de ser mantenido es vista por muchos como un privilegio inalcanzable.

Mensajes contundentes como: “Déjamelo un fin de semana que para el lunes lo tengo listo”, o “en estos tiempos ya no se sabe si es sarcasmo o de verdad piensan así”, “no veo fallas en esa lógica”, son algunas de las reacciones compartidas por los internautas.

Impacto de este ‘tiktoker’ famoso

Hassan Azteca ha acumulado una gran cantidad de seguidores en TikTok, con más de 843,5K seguidores y 47,4M me gusta en su cuenta. Sus videos, que a menudo incluyen anécdotas y ‘storytimes’, han generado debates sobre la ética del trabajo y las expectativas sociales.

El video viral

En el video que se ha vuelto viral, Hassan explica: “Considero que, a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar porque, básicamente, nací sin mi consentimiento. O sea, mis papás me obligaron a nacer; no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento”, dice el joven. Esta declaración, vista por millones de personas, ha generado una ola de reacciones en la plataforma de videos cortos.

Cuestionamiento de la decisión parental

La queja del joven cuestiona la decisión de sus padres de haberlo traído al mundo: “No tiene sentido que, porque mis papás quisieron darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo. Si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple.”

Reflexión sobre el futuro laboral

La historia de Hassan Azteca es un reflejo de una tendencia creciente entre algunos jóvenes que cuestionan las normas tradicionales del trabajo y buscan alternativas que les permitan vivir de manera más libre y creativa. Aunque su postura puede parecer extrema para algunos, no cabe duda de que ha logrado captar la atención y provocar una conversación importante sobre el futuro del trabajo y las expectativas sociales.