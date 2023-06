CHRISTOPH BAUMANN y 'MOSQUITO' MOSQUERA hablan sobre su amistad y trayectoria artística

Carolina Vasco (I)

El Centro Cultural Casa Toledo fue el lugar de encuentro en el que los actores Cristoph Baumann y 'Mosquito' Mosquera detallaron información con EL COMERCIO sobre sus 30 años de amistad y su vida artística.

30 años de amistad

https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/christoph-baumann-actor-aleman-ecuador.html

Baumann comenta con una sonrisa que su amistad se forjó en Ecuavisa, al grabar la serie 'Dejémonos de vainas'. Trabajaron juntos durantes 4 años y grabaron más de 200 capítulos. Mosquera recuerda que fue toda una convivencia. Recalcan que el hecho de que en un escenario esté una persona que mide 1,50 cm y un hombre de 2 metros genera ya risas en el público al mirar una pareja dispareja. "Somos los hermanos gemelos nacidos en diferentes continentes", dice 'Mosquito' con una gran sonrisa.

En las buenas y las malas

Ambos afirman que han estado juntos como amigos en las buenas y las malas. Por ejemplo, en las funciones que no les han pagado, o en las grabaciones, al momento de comer, Mosquito dice que al ser el uno más alto y el otro más pequeño siempre eran los que más comían.

También en temas de salud han estado el uno pendiente del otro. Cristoph comenta que hace 4 años, al caminar en Tumbaco recibió el golpe de un motociclista y se fracturó la cadera. Fue sometido a una operación y durante su recuperación due Mosquito uno de los primeros que lo visitó, "fue algo muy emotivo", recuerda.

Mientras que hace casi un mes y medio Mosquera estaba grabando un video para que respeten a las personas no videntes en las avenidas y recibió un golpe por un trolebús. Por ello, fue al hospital, y al no recibir una pronta atención, amputaron su dedo meñique. En ese momento también uno de los primeros en enterarse de lo que le ocurría fue Cristoph. "A veces en los escenarios la gente se fija más en mi dedo, al terminar la presentación las personas me preguntan que ocurrió", dice 'Mosquito'.

'Tres en uno' en Casa Toledo

La obra de 'stand up comedy' 'Tres en uno, generaciones, borrachos y ecuatorianidad' se presenta en el Centro Cultural Casa Toledo hasta el 25 de junio de 2023. De jueves a sábado a las 20:00 y los domingos a las 18:00. Participa Pancho Viñachi, 'Mosquito' Mosquera y Cristoph Baumann.

"Para 'Tres en uno' nos juntó Pancho, él escribió en 'intro' de la obra. Los tres hacemos 'stand up comedy' Y cada uno tiene su estilo", comenta Baumann.

En la obra Cristoph se refiere a la ecuatorianidad, es decir cuando un alemán acada de llegar al país. 'Mosquito' en cambio, aborda el tema de los borrachos "en eso me he especializado", dice entre risas. Y también está la espectacular actuación de Viñachi. Justamente, recuerdan que los tres ya participaron entre 2015 y 2016 en la obra 'Ladies Night', junto a otros actores.

Proyectos individuales

Mosquera se encuentra en un proyecto con la también dramaturga y actriz, María Beatriz Vergara. "Ella escribió una obra para los dos que se llama 'Adolfo Mandarina y su mujer Delfina', se estrenará en julio de 2023.

Mientras que Baumann está involucrado con algunas actividades, como talleres de teatro. Además, comenta que con la pandemia dentro del medio audiovisual tomaron impulso los 'sketchs' cómicos que los realiza junto a su hijo Gabriel, vocalista de la banda Swing Original Monks. Fue así como surgió la idea de un emprendimiento sobre videos y tienen pensado también planificar una película para el próximo año "estamos estructurando el proyecto, es algo significativo para mí el cine", admite Cristoph.

Otro de los proyectos de Bauman también tiene que ver con el cine, fue parte de un 'casting' y está esperando la respuesta que llega desde Estados Unidos. Se filmará en Quito, en una comunidad del Chimborazo y en Riobamba.

Llegar a la tercerda edad

"Algo bueno es que ya no tienes pico y placa", dice Baumann. Ambos concuerdan en que se trata de una época de maduración. "Son más de 40 años haciendo teatro, ya no se cometen ciertos errores, creo que se llega a una esencia escénica. Es otra fase de la vida", dice Cristoph. 'Mosquito' por su parte dice que con el paso de los años se pierde agilidad, "antes era más fácil moverse", dice.

Las regalías

Baumann se refiere también que la serie 'Dejémonos de vainas' se transmitió durante la pandemia. Y estos capítulos repetidos genera regalías. "Como miembros de la tercera edad creo que sería bueno que los canales paguen por lo que hemos hecho en actuación mientras usan este contenido comercialmente". Mosquito recalca "es nuestro derecho".

Visita nuestros portales: