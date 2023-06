El actor Bryan Cranston anunció pausa de un año en su trabajo para enfocarse en su esposa

El estadounidense Bryan Cranston es considerado uno de los mejores actores en la actualidad. Foto: Instagram del actor

El actor estadounidense Bryan Cranston confirmó en sus redes sociales que hará una pausa de un año en su trabajo para dedicarle más tiempo a su esposa.

El anuncio lo realizó inicialmente en una entrevista con la revista GQ. Aquí señaló: "Quiero cambiar el paradigma una vez más. Durante los últimos 24 años, Robin ha llevado su vida agarrada a mi cola. Ha sido la acompañante, la esposa de un famoso. Ha tenido que pivotar y ajustar su vida en función de la mía. Se ha beneficiado enormemente de ello, pero somos desiguales. Quiero equilibrarlo. Se lo merece".

Añadió que "quiero vivir esa experiencia. Quiero hacer excursiones de un día y tener el fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No va a ser algo así como: 'Oh, voy a leer y a ver qué voy a hacer'. No, es una pausa. Es una parada. No voy a estar pensando en (el trabajo). No voy a estar atendiendo llamadas".

Estas declaraciones fueron malinterpretadas por los lectores y seguidores de Cranston. Fue así como se difundió la noticia de que el intérprete se retiraba definitivamente de la actuación. Por ello el propio actor, famoso por series como 'Breaking bad', 'Malcolm in the middle' y películas como 'Argo', publicó una aclaración en sus redes sociales.

En ellas declara que "salieron algunas noticias que no eran del todo claras… incluso para mí. Así que quería aclarar las cosas. No me retiro. Lo que voy a hacer es pulsar el botón de pausa durante un año después de cumplir 70 años en 2026. ¡Santa mierda - 70!".

Cranston comentó que "ni siquiera estoy seguro de lo que 'pausa' significa completamente, pero en este momento, creo que significa que al tomarse un año libre proporcionará varias cosas".

Una especie de "reinicio" en su carrera

Continúa enumerando que "Primero, me permitirá pasar tiempo con Robin (mi hermosa esposa de 34 años ahora) de una manera que no he sido capaz en los últimos 25 años… no como la esposa de una celebridad, sino como una pareja casada amorosa entrando en - bueno, seamos honestos, nuestros últimos años, con nuevas esperanzas y metas y experiencias".

"Segundo, me da una especie de 'reinicio' en mi carrera. He tenido un paseo tan increíble durante más de dos décadas - con personajes en la televisión, películas y en el escenario que solo podría haber soñado… hasta que realmente sucedió. No podría estar más agradecido y agradecido por esas oportunidades. Dicho esto, siento como si me estuviese empezando a quedar sin ideas frescas sobre cómo interpretar a los personajes que me están ofreciendo".

Cranston anunció que se desconectará de las redes sociales. "Me bajaré de la rueda del hámster de los negocios, y me sumergiré en las novelas clásicas que siempre me he prometido a mí mismo que leería pero no lo he hecho… Pero antes de que eso suceda, tengo algunos asuntos pendientes".

Varias películas suyas van a salir pronto, "estoy produciendo algunas historias para la televisión que realmente me encantan, y estoy rodeando mi atención al volver a Broadway - pero esta vez bajo una nueva luz".

