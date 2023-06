Tenoch Huerta, estrella de MARVEL, acusado de agresión sexual

Redacción Entretenimiento (I)

La saxofonista María Elena Ríos acusó a Tenoch Huerta, estrella de Marvel, de agresión sexual. Huerta se ganó el corazón de los seguidores tras su participación en 'Black Panther: Wakanda Forever'.

En una serie de tuits, la saxofonista y activista calificó al actor de "depredador sexual". "Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista + una buena porción de victimización".

Añadió: "¿Por qué me tarde en hablarlo? Porque tengo un proceso. ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual. Si, tú @TenochHuerta abusas porque sabes que tienes poder".

Ríos se desahogó en esa red social el pasado 10 de junio 2023. Eso, después de que Poder Prieto, organización activista con sede en México, compartiera en las redes sociales un episodio del podcast 'El Feisbuk de la Malinche' con la participación de la saxofonista.

Superhéroe

El actor mexicano de 42 años encarnó a Namor, el líder de una civilización maya que sobrevivió a la conquista en la profundidad del océano en el filme 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Hasta el momento no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Ríos.

