MIA TERÁN flamea la bandera del amor propio con Casi algo

Paola Gavilanes. Coordinadora (I)

Nada estaba planeado; solo sucedió. La cantante ecuatoriana Mia Terán abrió su corazón en busca de letras para sus nuevos temas y de esa exploración surgieron canciones como Empezar de cero, Animal y Casi algo.

Son sencillos que hablan de desamor y de abuso sexual, pero también de superación. "No fue a propósito que todas mis canciones de esta época sean con la temática del empoderamiento femenino. Todo se fue dando. Tenía muchas cosas para sacar; me estaba guardando montón de cosas que he vivido y que he tenido que pasar".

Casi algo

Este tema llega después de Animal; invita a soltar esas relaciones que "no nos hacen bien, a darnos cuenta de nuestro valor como seres humanos y no conformarnos con recibir migajas o ser el segundo plato de alguien".

Casi algo sonó por primera vez en mayo pasado. Mia Terán lo cantó en mayo, en el coliseo General Rumiñahui, escenario en el que minutos más tarde se presentó el español Melendi. Hombres y mujeres escucharon atentamente la letra y después entonaron el coro.

Animal

En ese mismo lugar, la cantante ecuatoriana -que en agosto cumplirá 30 años- interpretó su éxito Animal. Esta canción contiene una letra muy poderosa; se estrenó el 8 de marzo de 2023. Con ese sencillo acompañó e hizo parte de fundaciones en Latinoamérica enfocadas en la prevención y atención de víctimas de abuso sexual, convirtiéndose en una voz y abanderando ese movimiento.

"Me desnudaste el alma, me hiciste mil pedazos, pero soy más que eso y cantando me lo saco. Fue mi primera vez, no fue lo que soñé. Por un momento me caí, pero me levanté", dice una parte del sencillo.

Disco

Todos esos temas forman parte del álbum 'Así soy' que saldrá a la luz en agosto próximo. En total, serán 10 canciones. "Este disco se cierra ya mismo, como lo había planeado".

Más proyectos

Además de promocionar sus más recientes creaciones, Mia Terán está concentrada en derrochar todo su talento en los ensayos de una obra de teatro musical titulada 'Lo qué pasa en el bar, se queda en…'; es dirigida por Alejandra Borrero, una de las actrices más reconocidas de Colombia. Nicolás Montana está al frente de la dirección musical.

Es una obra que habla de temas como la poligamia y el despecho; pero con un lindo mensaje de que el amor es amor. Se estrenará en agosto y sonarán canciones como Devuélveme a Mi chica, El amor Después del Amor, entre otras.

En una entrevista con EL COMERCIO, la cantante y actriz se mostró feliz por lo cosechado hasta el momento, pues esperaba con ansias una oportunidad para mostrar su talento en el circuito teatral colombiano. Para cumplir con ese sueño, precisamente, se mudó a Bogotá. En esa ciudad vive junto a sus dos gatos blancos: Manolo y Guillermina.

