Tres bandas icónicas de rock y ska animarán el RockLatam este 7 de julio

Los Auténticos Decadentes cantarán este viernes en el coliseo General Rumiñahui. Foto: Página oficial @JuanJesusCastro

Redacción Entretenimiento (I)

Todo está listo para recibir a Los Auténticos Decadentes, la Mosca Tse Tse y los Aterciopelados en el primer festival RockLatam. El encuentro musical está previsto para este viernes 7 de julio de 2023, en el coliseo General Rumiñahui.

Las entradas continúan a la venta.

Protagonistas de la velada

Los Auténticos Decadentes

Sus músicos llegarán al país después de cumplir con una serie de conciertos en países vecinos. También, luego de estrenar el videoclip de Costumbres Argentinas. Se trata del cuarto y último adelanto de 'Capítulo N', el tercer álbum de la trilogía discográfica ADN. Costumbres Argentinas cuenta con la participación de Andrés Calamaro. El tercer adelanto se titula Se me ha perdido el corazón; trabajaron junto a Andrea Echeverri.

La banda argentina de ska y rock alternativo se formó en 1986 y en ese tiempo han desarrollado éxitos como Loco, No me importa el dinero, La guitarra, Amor, Cómo me voy a olvidar, Corazón, Pendejo, Oro, Luna radiante y muchos más.

Luego de cantar en Quito, se presentará en Guayaquil. Será el 8 de julio de 2023, en el Beermanfrest. Después, viajará a Bolivia, Buenos Aires, Chile y Estados Unidos.

Mosca Tse Tse

La banda argentina de ska visitará Quito para deleitar al público con temas como Para no verte más, Todos tenemos un amor, Muchachos, esta noche me emborracho, Diluyéndose...

Mosca Tse Tse fue tendencia en diciembre del año pasado, tras la coronación de Argentina en la Copa del Mundo de Catar. La hinchada de la selección de convirtió el clásico tema de la banda (Muchachos, esta noche me emborracho) en el himno para alentar a los jugadores.

Aterciopelados

La agrupación de rock colombiana llegará a la capital como parte de su tour 'El Dorado en vivo', con el que después visitará ciudades de Colombia, Perú, México, Australia y Estados Unidos.

Arribará a Quito tras presentar, el pasado 22 de abril, en Bogotá, a 'El Dorado', el disco más importante en la historia de Aterciopelados, según una descripción publicada en la página oficial de Aterciopelados.

En un único concierto se juntaron varios artistas, entre ellos Carlos Vives.

