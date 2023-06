La 'Negra' rinde tributo a Pancho Terán con 'tesoros' de su niñez y adolescencia

Los músicos ecuatorianos Gabriela y Pancho Terán. Foto: Cortesía Club Premium

Gabriela Terán sorprendió a su padre a inicios de mes con una emotiva canción. Se trata de una versión de Negra, el tema que Pancho Terán le compuso hace 25 años y que se convirtió en un verdadero himno.

El sencillo se titula Navegamos Juntos, y esta es parte de la letra: "Mi mundo nace al verte cantar. Eres mi héroe real. Mi ilusión, mi aurora boreal".

Navegamos juntos

La idea de rendir un homenaje a Pancho Terán y a todos los padres del país nació de una propuesta de la cerveza Club Premium. Tras aceptar el proyecto, Gabriela se tomó cuatro días para elaborar la letra.

Para ello, recurrió al baúl de recuerdos de su niñez y adolescencia. Sonríe al recordar los paseos a la playa y los encuentros musicales en casa; esos eran pan de cada día. La familia se reunía para cantar en las novenas. Se emociona también al rememorar las veces que su padre le enseñó a nadar en el mar. "Nos metíamos al fondo de mar. Me enseñó a atravesar las olas. Esa imagen usé para componer la letra".

Gabriela afirma que fue un proceso rápido, pero de total entrega. Abrió su corazón y de ahí sacó sus mejores momentos juntos a su padre. Después llegó el momento de la edición. Tras presentar la iniciativa a su padre, ambos derramaron un par de lágrimas.

Negra

Esta artista, actualmente radicada en los Estados Unidos, cuenta que Negra es un relato de la vida real, que describe una historia de amor entre un padre y una hija. Se trata de un tema impermutable.

Han pasado 25 años y Gabriela sigue vibrando con cada letra de ese sencillo. "Es como retroceder en una máquina del tiempo", menciona.

Homenaje

La canción es solo un detalle para agradecer el amor incondicional que recibió de su padre, del que heredó el gusto por la música y también por el baile.

Fue Pancho Terán quien le enseñó a bailar salsa, otra de las pasiones de la 'Negra'. "En algún momento incluso me gustó más que el canto".

Pero además del talento musical, Gabriela aprendió a ser constante y valiente. Eso también le enseñó su padre. La última 'clase' se la dio luchaba con el cáncer. Ahora Pancho se encuentra mejor.

"Mi papá es un hombre sensible, es un hombre muy guerrero. Es una persona que siempre sigue adelante. Esas son las cosas que más le agradezco que me haya enseñado. Siempre lo he visto tener esa actitud con la vida; es uno de los grandes legados que me deja".

Sus proyectos

Es muy posible que Pancho y Gabriela unan Negra y Navegamos Juntos para componer otro sencillo, otro que se convierta en un nuevo himno. Hace poco terminó de producir un álbum vocal. Estará listo a inicios de 2024.

También se apuntó a un entrenamiento vocal especializado para prepararse como profesora de canto. A principios de julio abrirá su estudio para dictar clases on-line y presencial.

