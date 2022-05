Solsticio, Superluna y eventos astronómicos de junio 2022

En junio de 2022 se podrán observar varios eventos astronómicos: superluna y solsticio. Foto: Internet

Redacción El Tiempo (Colombia)

Durante este de junio se podrán observar varios eventos astronómicos, como el eclipse solar anual caracterizado por su “anillo de fuego”, seguido por solsticio de verano, que es el día más largo del año. Te contamos esto y más este martes 31 de mayo de 2022.

También en el sexto mes del año tendrá lugar la llegada de la luna llena de fresa.

El Solsticio de verano es el día más largo del año en el sur y la noche más corta al norte del Ecuador. Marcando el cambio de las estaciones en los dos hemisferios del planeta. El solsticio de junio se vivirá los próximos 20 y 21 de junio. Es uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.



Para este año, el solsticio de verano se vivirá en Colombia el 20 de junio a las 22:31; en México, a las 21:32. En Miami, a las 23:36. y en España será el 21 de junio a las 5:32 .

Eclipse solar lunar

El 10 de junio se dio el eclipse solar anular. Esa mañana la Luna pasó justo frente al Sol, borrando hasta el 38% de su disco.



Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone directamente entre el Sol y la Tierra. Pero en esta ocasión el disco de la Luna fue un poco más pequeño que el del Sol, dejando un anillo brillante alrededor de la silueta lunar.

Los eclipses como este se denominan anulares por el anillo de brillo solar visible en la mitad del eclipse.

En Colombia no se pudo ver porque, según explica el astrónomo Germán Puerta, la franja de la tierra donde se pueden observar los eclipses siempre es muy delgada.

“En promedio puede tener unos 150 kilómetros y recorre el planeta. Los privilegiados que pueden ver el fenómeno son los que se encuentran en esa trayectoria”, afirma. Algunos de esos lugares son el Ártico o al norte de Groenlandia y Canadá.

Luna llena de fresa

El 24 de junio se podrá ver la luna llena de fresa que estará en su punto más brillante a las 14:40 (hora de Miami), pero no será visible hasta más tarde en el día, explicó el medio de comunicación CNN.



La luna de fresa lleva este nombre gracias las tribus algonquin de nativos americanos, ya que esta luna llena era su signo para cosechar fresas silvestres, de acuerdo con The Old Farmer’s Almanac.



Sin embargo, esta luna tiene otros nombres en otras partes del mundo. En Europa, se le llama luna de miel, luna de aguamiel o luna llena de rosa. Según EarthSky.org, en el hemisferio sur, se le conoce como luna de roble, luna fría o luna de noche larga.