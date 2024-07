La Selección de Ecuador no ha tenido una tarea fácil para encontrar a su nuevo director técnico luego de la Copa América. Cuatro opciones para hacerse cargo del equipo han rechazado unirse y en ellas figuran Marcelo Gallardo, Luis Zubeldía, Alejandro Domínguez y Fernando Batista.

Después del papel de la Tri en el máximo torneo de selecciones del continente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció el fin de su relación con el DT Félix Sánchez Bas. En su último compromiso, este quedó eliminado del certamen en penales ante Argentina tras igualar 1-1.

Más noticias:

A partir de la salida del español, la entidad ecuatoriana empezó a barajar opciones para el equipo nacional y aún no lo ha logrado. De los mencionados nombres que le dijeron “no” a la Selección de Ecuador, unos se pronunciaron públicamente, mientras que otros solo enviaron su respuesta a la FEF.

Marcelo Gallardo se negó por motivos personales a la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo, técnico argentino que estuvo en el radar de la Selección de Ecuador

Uno de los entrenadores que recibió una oferta de la FEF fue Marcelo Gallardo. El estratega argentino se encuentra sin equipo tras dejar el Al Nassr de Arabia Saudita.

Aunque la posibilidad de llegar a la Selección de Ecuador lo sedujo, este se negó debido a motivos personales. Su manager fue el encargado de dar la respuesta a la entidad nacional.

El ‘Muñeco’ es reconocido por su etapa con River Plate, previa al fútbol árabe, en la que debutó como DT. Allí, este llegó a ganar dos Copas Libertadores con el equipo de la banda roja y fue multicampeón a nivel local.

Luis Zubeldía, feliz en São Paulo

Luis Zubeldía, ex DT de Liga de Quito, estuvo en la órbita de la Selección de Ecuador.

Después de su último paso por Liga de Quito, Luis Zubeldía dejó buenas sensaciones en el país. Con el equipo azucena, este logró ganar una Copa Sudamericana y la Liga Pro, lo cual lo catapultó hacia el São Paulo de Brasil.

El entrenador recibió la propuesta para tomar las riendas de la Selección de Ecuador, sin embargo, tras analizar su contexto la rechazó. Este reveló los motivos de la negativa en una rueda de prensa.

“La decisión está ligada 100% a mis valores. Me siento bien aquí y me siento querido. Pienso en São Paulo y me quedo en São Paulo“, manifestó.

Eduardo Domínguez, comprometido con Estudiantes de La Plata

Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes de la Planta que rechazo dirigir a la Selección de Ecuador.

Eduardo Domínguez, director técnico de Estudiantes de la Plata, también tuvo la posibilidad de unirse a la Tri. Pese a ello, el argentino tiene claras sus posibilidades.

El periodista Germán García Grova de TyC Sports señaló que el rechazo de Domínguez se dio a raíz de su compromiso con Estudiantes de La Plata. Este señaló que está enfocado en el proyecto deportivo del ‘Pincha’.

Fernando Batista quiere ir al Mundial… pero no con la Selección de Ecuador

Fernando ‘Bocha’ Batista en un partido con la Selección de Venezuela en la Copa América, donde también estuvo la Selección de Ecuador..

Fernando Batista fue uno de los primeros nombres que sonó como opción para dirigir a la Selección de Ecuador. El entrenador argentino también llegó hacia los cuartos de final de la Copa América con la Selección de Venezuela.

Ante un potencial arribo, este mostró una posición firme en su actual cargo al ser consultado. “Lo he leído porque uno no está ajeno, pero estoy muy contento con Venezuela, con su selección, con el país, con la gente, con la Federación. Estoy detrás del sueño que tenemos todos de llevar a Venezuela al Mundial y, hoy, estoy donde quiero estar”, sostuvo en rueda de prensa.