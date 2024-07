La Selección de Ecuador cumplió una destacada y aceptable participación en la Copa América Estados Unidos 2024. Llegó a los cuartos de final y fue eliminada por la vía de los penales por Argentina.

En el grupo B de la Copa América, la Selección de Ecuador ocupó el segundo lugar con 4 puntos. Su campaña se resumió en una victoria (3-1 vs. Jamaica), un empate (0-0 vs. México) y una derrota (1-2 vs. Venezuela).

Instalada en los cuartos de final por quinta vez en su historia, Ecuador se cruzó con Argentina, la favorita para quedarse con la serie y con el torneo, algo que finalmente sucedió tras ganarla a Colombia 1-0 el reciente 14 de julio.

La sensación para la Tri fue que pudo tener una mejor participación en el torneo y llegar, al menos a las semifinales, pero la realidad es que eso no sucedió y se regresó a casa con una digna presentación.

Este jueves 18 se publicó el ranking FIFA de selecciones, que sigue comandado por Argentina. Francia (2), España (3), Inglaterra (4), Brasil (5), Bélgica (6), Países Bajos (7), Portugal (8), Colombia (9) e Italia (10), completan el top ten.

Ecuador escaló tres posiciones y pasó del casillero 30 al 27. Esto le permite ser la quinta mejor selección de Sudamérica, por delante de Venezuela (37), Perú (42), Chile (43), Paraguay (62) y Bolivia (89).

La Selección de Ecuador golpea la puerta de las potencias

Este nuevo ranking FIFA afianza a la Selección de Ecuador como la quinta mejor de toda Sudamérica.

Como era de esperarse, Argentina, bicampeona de la Copa América, vigente campeona del Mundo y de la Finalissima se mantiene en el primer puesto con 1 901.48 puntos.

La segunda mejor Selección del continente es Brasil, pese a que su Copa América fue para el olvido al caer en los cuartos de final ante Uruguay. Sus 1 785.61 puntos la sostienen aún en lo más top de Sudamérica.

La tercera Selección mejor posicionada es Colombia, finalista de la Copa América y, para muchos, la que mejor fútbol practicó en el certamen. Tiene 1 727.32 puntos.

Uruguay fue semifinalista y es la cuarta con mejor presente. En esta instancia cayó ante Colombia en un partido que se lo recordará por los incidentes que involucraron a jugadores uruguayos con hinchas colombianos, que se tranzaron a golpes en las gradas. Acumula 1 713.15 puntos.

Luego como la quinta Selección más potente de la Conmebol aparece Ecuador. Cosecha 1 530.44 puntos.

El calendario marca que entre septiembre, octubre y noviembre, Ecuador jugará seis partidos por las eliminatorias al Mundial 2026.

Ganar la mayor cantidad de puntos le permitirá acercarse al top 20 en el ranking FIFA y empezar a recortar distancias con Uruguay para en el largo plazo disputarle ese lejano, pero no imposible cuarto lugar.

