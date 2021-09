Liga de Quito empató con el Manta FC con cinco juveniles y más lesionados

Redacción Deportes

Ser recursivo se volvió importante en Liga de Quito. El plantel comandado por el argentino Pablo Marini llegó a Manta con 12 bajas por lesiones y suspensiones. Se quedó sin jugadores que eran claves en su esquema de juego, pero encontró en la cantera los elementos necesarios. Así logró empatar 2-2 ante los Atuneros.

Marini puso a Nilson Angulo y Sebastián González en el once estelar, movió a Santiago Scotto a la defensa y se planteó con una línea de tres para buscar opciones en ataque. En la banca tuvo 10 juveniles y al golero José Cárdenas, quien llegó para la segunda etapa.



El resultado fue bueno. El equipo encontró respuestas y fue ofensivo ante un rival que esperó y que dejó espacios que fueron bien aprovechados por los jugadores albos.



Angulo terminó siendo una de las principales figuras. El canterano hizo amagues, gambetas y se entendió a la perfección con Djorkaeff Reasco. Entre ambos pusieron en aprietos a la zaga del Manta y sobre todo a Hamilton Piedra. El golero lojano sacó un clarita con una reacción extrema, se salvó gracias al travesaño. Todo esto en los últimos 10 minutos del primer tiempo.



Angulo fue el autor del gol. El juvenil recibió un centro preciso desde el costado derecho de Pedro Pablo Perlaza. De cabeza puso el 1-0 en el marcador.



El Manta no tuvo ocasiones claras. Salvo un remate potente que fue controlado por Adrián Gabbarini. Roberto Ordóñez no tuvo precisión ni espacio y eso que la defensa rival fue improvisada.



Liga de Quito controló el partido, pero también desperdiciaron algunas chances. Entre Reasco y Adolfo Muñoz perdieron al menos dos claras con remates de media distancia y malos pases que pudieron generar mayor peligro en el área.



En el segundo tiempo Manta recuperó el balón, pero se proyectó al ataque sin precisión. Para los albos dosificó energías y atacó en momentos precisos. Encontró sus goles, el de Martín Alanís y el de Gerardo Martínez, con remates de media distancia.



Alanís puso el 1-1 tras una apretada jugada tras un centro preciso. Quedó solo frente a Gabbarini y remató al gol.



Liga de inmediato respondió con una jugada de González. Marcó con complicidad de Piedra, quien soltó el esférico. Tras el tanto el canterano de 18 años cayó al piso y se retiró lesionado. Antes ya había abandonado la cancha Angulo.



Cuando los albos ganaban 2-1, apareció Martínez. Sacó un remate de media distancia y se igualó el cotejo.



Este resultado complica a la ‘U’ en sus aspiraciones de meterse en la pelea. Sumó un punto, pero dejó vía libre para que se escape Independiente del Valle, que es el líder.