Amistoso Ecuador vs. Malí se cancela

El partido amistoso entre Ecuador y Malí previsto para el 11 de junio en el Pratt & Whitney Stadium (Estados Unidos) fue cancelado.

Las cuentas oficiales del escenario deportivo informaron este miércoles 18 de mayo de 2022 que el partido no se llevará a cabo. Además, mencionaron que aquellas personas que adquirieron entradas serán reembolsadas.

EVENT UPDATE: The Ecuador vs Mali Soccer Match is cancelled.



Credit/Debit purchases made online or at the Box Office will be automatically refunded within 10 business days. Cash purchasers should bring their tickets to the Box Office during normal business hours for a refund. pic.twitter.com/BUy1mJFdiA