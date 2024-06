Carlos Gruezo, uno de los capitanes de la Selección de Ecuador, no tuvo piedad contra los aficionados de la ‘Tri’. El futbolista criticó la falta de apoyo que reciben los jugadores y el equipo en general.

Las palabras de del futbolista no cayeron bien en la hinchada ecuatoriana, que no dudó en mostrar su enojo con el jugador de la selección ecuatoriana en las distintas redes sociales.

Más noticias:

Carlos Gruezo recibe críticas en Ecuador

Durante la rueda de prensa que brindó la Selección de Ecuador el martes 25 de junio, Carlos Gruezo fue muy crítico, pero no con el equipo o la forma en que jugaron, y sorpresivamente se quejó de los aficionados.

“Necesitamos el apoyo de todos, esto no es fácil. Nos levantamos a las 7 a. m. para entrenar, hoy con calor y no son excusas, pero es difícil. A la interna no sentimos el apoyo, solo cuando ganamos, pero cuando perdemos no hay apoyo”, dijo Gruezo.

Estas declaraciones molestaron a los aficionados, que no dudaron en expresar su enojo con el futbolista.

Carlos Gruezo, hay gente que se levanta a las 4am para trabajar 12 horas y ganar en un mes lo que tú te ganas en 1 día, viviendo en un hostigamiento laboral constante.



Dedícate a jugar bien a la pelotita y deja de quejarte https://t.co/1FDzDKVJj8 — Alex Francisco 👁 (@alexfranciscosa) June 26, 2024

“Carlos Gruezo, hay gente que se levanta a las 4 a. m. para trabajar 12 horas y ganar en un mes lo que tú te ganes en un día, viviendo en un hostigamiento laboral constante. Dedícate a jugar bien a la pelotita y deja de quejarte“, escribió Alex Francisco en su cuenta de X.

“Amigo, difícil es ser padre de familia y levantarse a las cinco de la mañana para salir a trabajar a buscar el sustento de la familia. Patear una pelota y sentirse ansioso por la falta de apoyo siendo multimillonario ni tiene punto de comparación”, escribió otro usuario en las redes sociales.

Amigo, difícil es ser padre de familia y levantarse a las 5 de la mañana para salir a trabajar a buscar el sustento de la familia. Patear una pelotita y sentirse ansioso por falta “de apoyo” siendo multimillonario ni tiene punto de comparación — Ariel Campoverde (@ArielCampoverd9) June 26, 2024

Los ecuatorianos sí apoyan al equipo

Otra queja de Carlos Gruezo fue que en el partido contra Venezuela hubo más aficionados de la ‘Vinotinto’ que de Ecuador.

“Contra Venezuela se notaba que había más gente de Venezuela. También su himno se escuchó más”, comentó el futbolista.

Estas declaraciones también cayeron mal en los aficionados, sobre todo en los que acudieron al partido para alentar a la Selección de Ecuador.

“Que más apoyo quieren muchachos. Ese día había 12 mil ecuatorianos que viajamos de todo lado para apoyarles. A Catar igual se viajó, se gasta en camisetas, etc. También se pide un poco más de entrega”, indicó un aficionado.