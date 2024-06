Carlos Gruezo, volante de la Selección del Ecuador, no tuvo filtro para responder a los señalamientos de la afición hacia la Tri y criticar su rol en la Copa América. Este mostró su malestar y señaló no sentir el apoyo del hincha y existen ansías por destrozar al equipo.

A menos de 24 horas del disputar su cotejo ante Jamaica, que será este miércoles 26 de junio por la segunda fecha del torneo, el volante se pronunció frente a los medios de comunicación. Junto a su DT Félix Sánchez, el futbolista no ocultó su sentir a la relación de los jugadores con el espectador en el torneo.

“El grupo está bien, nos hemos dado cuenta de que cada vez están esperando que nos equivoquemos para matar incluso antes de la Copa América (…) Están esperando el mínimo error de nosotros para terminar de matarnos“, señaló el futbolista ecuatoriano.

El jugador también puntualizó que no es fácil dejar de lado los comentarios debido a que ha sido un elemento constante en la Selección de Ecuador y que, a pesar del trabajo, llega un punto en el que se sobreexige a los tricolores. Asimismo, señaló que se pide que cumplan ciertos requerimientos, pero no existe reciprocidad desde el público. “Están esperando el mínimo error de nosotros para terminar de matarnos (…) Sentimos que no tenemos el apoyo de la gente. Somos conscientes de esto.“, sentenció.

La Selección de Ecuador no siente el apoyo de su afición

En sintonía con las valoraciones sobre los hinchas ecuatorianos, el futbolista también agregó que el soporte hacia el elenco que dirige Félix Sánchez Bas es escaso. Sin disimular su inconformidad, señaló que aquel aspecto no se lo transmite a los jugadores.

“Sentimos que el apoyo no es suficiente. Contra Venezuela se notaba que había más gente de Venezuela. También su himno se escuchó más. Para exigir hay que dar también. Hay que apoyar, alentar desde el principio (…) El jugador merece respeto, se siente de verdad que no tenemos el apoyo de la gente“, dijo el jugador.

El mediocampista también agregó que desde afuera todos ven el resultado, sin embargo, desconocen lo que sucede dentro del grupo. Asimismo, destacó que lo que sucede entre los aficionados de la Selección de Ecuador no es una excepción en la Copa América, sino algo que ocurre desde hace años atrás.

La Selección de Ecuador, concentrada en Jamaica

Dentro de su intervención, Gruezo también se refirió a lo que será el partido entre la Selección de Ecuador y Jamaica. Para este, el futbolista recalcó que desde la mañana del 25 de junio, la Tri trabajó con los más de 35 grados celcius de Las Vegas (Estados Unidos) sin que ello sea una excusa.

El volante puntualizó que el equipo saldrá a ganar para darse una alegría a sí mismo y evitar los ataques mencionados previamente. A su vez, recalcó que el sueño de ganar la Copa América se mantiene e hizo un parangón con Argentina, que empezó el Mundial de 2022 con derrota y luego lo ganó.

Para el choque le restó presión a Kendry Páez, uno de los futbolistas que no cumplió con las expectativas en el primer partido ante Venezuela, en el cual la Tri cayó por 2-1. Con respecto al volante, señaló que los hinchas lo presionan y se espera que este sea quien resuelva todo cuando solo tiene 17 años.